【燙傷意外】女子竹篙灣檢疫雙腳嚴重燙傷　3小時後始獲送院險痛至暈倒

▲ 一名女子在竹篙灣檢疫中心隔離期間雙腳嚴重燙傷，但3小時後才有職員到場跟進。

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案急增，不少密切接觸者被送去隔離。大埔區議員何偉霖昨日（28日）在其facebook專頁表示，一名富亨邨居民在竹篙灣檢疫中心隔離期間，不慎被電熱水煲的熱水燙傷雙腳，雖立即致電醫療中心職員求助，惟再三催促，3小時後才有職員往現場處理，令傷者疼痛得幾乎暈倒，送院後證實一成以上皮膚嚴重燙傷。何議員批評職員態度傲慢、大意，導致傷者延誤治療。

何偉霖議員發文表示，事發當日晚上8時，傷者F小姐燙傷後立即致電醫療中心職員，對方卻只詢受傷情況、受傷範圍，要求傷者為自己的傷勢拍照，並無第一時間派人處理。

他指出當時情況緊急：「傷者當刻都已經差唔多痛到暈低」，而且傷者附近並無其他人。

在傷者多次忍痛（打）電話催促下，事隔足足3小時後才有職員去查看傷者。

傷者最終送院後，傷者被證實有一成以上皮膚嚴重燙傷。

他批評職員「態度傲慢及大意」，導致延遲送院，未獲適切治療，為延誤醫治。他亦表示，已去信衞生署及申訴專員公署，要求對方交代及跟進有關個案，並提供協助。

他指出，延誤治療後果可以很嚴重，批評檢疫中心處理不當，並質疑中心是否沒有緊急應變機制，只要市民完成隔離就是了。

燙傷的處理方法

據衞生署網頁的資料，燙傷最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染。處理傷口的小貼士包括用冷水浸或沖洗受傷部位最少十分鐘，以助降溫及減輕痛楚; 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。衞生署指出，上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷，但若燙傷情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯：羅嘉欣