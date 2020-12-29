中醫養生調理 闖過更年期難關

▲ 學懂養生 疼錫自己！ 豁達步入更年期

更年期，人生必經階段，是指停經前後的一段日子。衛生署資料顯示，香港女性停經中位數為51歲。女性於45至55歲期間，卵巢功能衰退，雌激素逐漸減少，月經周期及經血量因此變得不穩定，若情況持續，而其後超過1年或以上沒有來經，就是收經。一下子的身心變化，讓不少更年期女性顯得不知所措，甚至出現無力感；生理不適、情緒波動，更可能影響日常社交。除了保持良好生活習慣、積極調節心境，不妨配合中醫飲食保健和穴位按摩，紓緩更年期各種不適，順利走過這歲月關卡。

更年期症狀繁多，包括潮熱多汗、頭痛頭暈、易倦失眠、經期紊亂、心緒不寧、煩躁易怒等；而骨骼疏鬆是常見的問題，須勤加補鈣，根據家計會指引，成年人每天需約1,000毫克鈣量，更年期時則需約1,200毫克（一杯250毫升牛奶約有250毫克的鈣），平日可多進食牛奶、乳酪、芝麻糊、布包豆腐、罐頭茄汁沙甸魚、深綠色蔬菜等高鈣食物。此外，泌尿系統肌肉亦開始失去彈性，易致尿頻或輕微遺尿，建議多做強化盆骨底肌肉的運動，以改善問題。



橋式挺臀：

作用：重點鍛鍊臀部肌肉及改善髖關節活動能力，有效預防、改善骨質疏鬆情況。

次數：20次為一組，休息1至2分鐘再進行下一組，每次做3至4組，隔天進行。

步驟：

1.仰卧平躺，雙腿屈膝，雙腳分開並腳掌著地，雙臂於體側平放。

2.收緊腹部及臀部，並向上挺起，集中髖關節運動。

3.稍停片刻，感受臀大肌收緊，慢慢回到起始動作。

小貼士：挺臀至膝、臀部、肩膀三點成一直線；持續收緊臀部。

中醫稱更年期的身心變化為「絕經期前後諸症」，因腎虛而起。《黃帝內經》提及女性於七七四十九之齡，天癸（腎臟中的精華物質）用盡枯竭，失去生育能力。要掌握更年期調養之道，必先了解「腎為先天之本」之概念 —— 人體生長、發育及衰老，均受腎中精華物質主導，腎精隨年齡消耗，浮現各種衰老現象。

可從飲食方面調理腎虛，中醫提醒腎虛分為「腎陰虛」、「腎陽虛」、「陰陽兩虛」。陰虛，代表津液不足，容易火旺，滋陰為主，若錯用溫燥藥材，如抱薪救火，加劇腎臟虧損。陽虛，則應補陽，因病者畏寒怕冷，如誤配滋陰藥材，有可能會雪上加霜。補腎前應先了解自身狀況，並在註冊中醫師指導下進行。

腎陰虛 腎陽虛 主要症狀 腰膝酸痛、頭暈耳鳴、聽力下降、口乾咽燥、失眠煩熱、晚上出汗、尿黃、大便乾結 腰膝酸冷、精神萎靡、面色蒼白、畏寒、四肢冰冷、水腫、小便不順暢或遺尿、不孕 飲食建議 避免辛辣及煎炸等溫熱食物 可食用銀耳、百合等 少食生冷 可食用杜仲、巴戟等 湯水推介 沙參百合安神湯（2人份） 功效： 補益肝腎、養陰安神 材料： 沙參15g、百合15g、杞子10g、蓮子15g、瘦肉300g 做法： 藥材洗淨，瘦肉汆水，加入適量水，先大火煲滾後轉細火再煲1.5小時 注意事項： 痰濕重者不宜服用 杜仲紅棗雞湯（2人份） 功效： 益氣養血，補腎壯陽 材料： 杜仲15g、紅棗3枚、山藥30g、雞一隻 做法：藥材洗淨，雞汆水備用，紅棗去核，加入適量水，先大火煮滾後轉細火煲2小時 注意事項： 陰虛火旺和熱性體質，以及感冒期間，皆不適宜

此外，足夠休息對更年期亦非常重要，長期熬夜或工作過勞，易使腎精早耗，若未及早調養，不僅牽連其他臟腑，加速衰老，或令更年期提早出現。可參考「子午流注」經絡理論，以12時辰對應人體12經脈，從而設定休息時間。

亥時 晚上9至11時 相應三焦經 對女性內分泌系統尤其重要 該上床就寢 子時、丑時、寅時 晚上11時至凌晨5時 相應膽經、肝經、肺經 排毒好時機 黃金睡眠時間

中醫有說「百病生於氣」，煩躁、焦慮、多疑的更年期症狀，易影響「氣」之運行。氣運行不暢會使不同臟腑功能失常，須學習調整情緒，保持積極豁達的心境。而潮熱是最典型的更年期症狀之一，令人煩躁不安。由於血管擴張，燙熱感覺由胸口擴展至頸和面，並會渾身出汗，且每每突襲，一天更可出現數次，讓人防不勝防。按摩太溪穴或勞宮穴，每日2次，每次按壓30下，有助紓緩潮熱不適。

功效：益腎降火

位置：足內側，內踝尖與跟腱之間的凹陷處

功效：瀉火寧神

位置：掌心，第2及3掌骨之間

養身孖寶 更年期好幫手

古時被受女性推崇的珍珠粉，不但是養顏聖品，也是更年期恩物，時至今日珍珠粉仍是各大女性的養生法寶之一。珍珠粉性味咸寒，能平肝潛陽、清肝明目、鎮驚安神，尤對更年期出現的心煩和失眠等問題有幫助。質地愈細緻的珍珠粉愈易被人體吸收，挑選時要多加留意。

同樣備受宮廷貴族青睞的白鳳丸，則能補氣、養血、調經，主治氣血兩虧引起的身體虛弱及腰膝酸軟，除作女性周期問題的日常調理外，對女性更年期出現的生理問題亦有很大的幫助。

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撰文：銅人仔

專業審稿：香港註冊中醫徐醫師

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