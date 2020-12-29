【醫院群組】醫管局擬為醫護定期檢測　前線護士：兩周檢測一次未必可減低醫護感染風險

▲ 公立醫院昨日公布加強感染控制措施。 (左) 醫管局代理質素及安全總監莊慧敏醫生。 (中)醫院管理局行政總裁高拔陞醫生。 (右)醫管局總感染控制主任賴偉文醫生。（ 陳靜儀攝）

聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組累計19名病人及醫護確診。醫管局昨天（28日）宣布將探討醫管局前線員工定期檢測，要求前線醫護為病人進行如口部護理、餵食等程序，配戴口罩外，亦須戴上護目鏡、面罩及保護衣。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文（29日）出席港台節目《千禧年代》表示，若強制將員工檢測變成行政措施，變相要求醫管局員工身先士卒試行醫管局健康碼，他批評醫管局建議員工須兩星期檢測一次，無助減低醫護人員感染的風險：

不明白為何是每兩星期一次，不知道醫管局根據甚麼標準訂立，驗後員工是否能不再接觸病人避免感染呢，勞民傷財。

他指出有前線員工反映，強制隔離的聯合醫院員工需要扣病假，他指情況絕不能接受。

劉凱文表示，醫管局即使修改指引要求員工為病人進行口部護理、餵食等程序，須加戴上護目鏡、面罩及保護衣，亦不代表前線醫護人員有足夠的裝備，因為個別醫院或個別部門經常出現違反情況，醫院中間管理層限制同事使用防護裝備的數目，即使總部修改指引亦無助改善問題，但劉凱文沒有建議醫管局應如何降低前線員工染疫的風險。

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記者：陳麗娜