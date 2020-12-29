【勇抗病魔】滿臉腫瘤遮眼失明飽受歧視　「無面爸爸」感激愛妻不離棄︰女兒給我勇氣

▲ 印度一名2孩爸爸患有神經纖維瘤病，滿臉腫瘤遮蓋雙眼。

疾病為人帶來困境，但家人的支持絕對是抗病良藥。印度一名2孩爸爸患有神經纖維瘤病，滿臉腫瘤遮蓋雙眼，令他幾近失明。縱使他飽受別人的歧視目光，但妻子的不離不棄讓他戰勝一切，誕下兩個女兒後，生活更幸福美滿。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，印度的40歲男子Latif Khatana自小患有神經纖維瘤病，這種疾病導致腫瘤在神經組織上生長。他全身都長有大大小小的腫瘤，其中臉上的腫瘤隨著年齡增長而變得愈來愈大，甚至掩蓋了他的眼睛和整個臉部，現在他已失去大部分視力。

▲ 40歲男子Latif Khatana自小患有神經纖維瘤病。（影片截圖）

曾被誤認是野獸開槍

Latif經常遭到陌生人的歧視與嘲諷，更曾經有一次被士兵誤以為他是「野獸」，欲向他開槍，險些被士兵射殺。他憶述當時的情況︰

我在回家路上，橋附近有一些士兵，當他們看到我時，以為我是某種野獸。他們拿出槍支瞄準了我，我向他們大喊「我是人類！」並懇求他們不要開槍射擊我。

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即使多年來飽受各種不友善的目光，但他還是自覺很「幸運」，因為他現在擁有幸福的婚姻，還有兩個健康的女兒。他近日接受Truly Media的《生來就不同》（Born Different）系列的影片採訪，他在當中表示︰

結婚是一件好事，因為我們可以互相支持。我很幸運有女兒，她們已成為我的希望，給我勇氣，令我的生活幸福。

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與殘疾妻子組幸福家庭

Latif於2008年與妻子Salima結婚，Salima出生時只有一隻腳，是一名殘疾人士，但他們的與眾不同，反而令二人的關係更緊密。夫妻於2012年11月生了第一個女兒Ulfat，「Ulfat」在烏爾都語中是「愛」的意思，他開心地稱︰

我們倆都有殘疾，但上帝給了我們一個健康的孩子。當我們的第一個孩子出生時，每個人都為我們感到很高興。

▲ 他與殘疾妻子組成幸福家庭。（影片截圖）

後來他們再誕下第二個女兒Riffat，組成一家四口幸福家庭。儘管Latif擔心女兒將來也會受到同樣的歧視，但作為爸爸，他對女兒的寄予厚望︰

我希望女兒長大後能接受良好的教育，獲得一份理想的工作，幸福地度過一生。

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責任編輯︰王明芳