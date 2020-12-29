  • 24°C
香港時間 : 20201229日 (二) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【勇抗病魔】滿臉腫瘤遮眼失明飽受歧視　「無面爸爸」感激愛妻不離棄︰女兒給我勇氣

親子 12:49 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

印度一名2孩爸爸患有神經纖維瘤病，滿臉腫瘤遮蓋雙眼。

疾病為人帶來困境，但家人的支持絕對是抗病良藥。印度一名2孩爸爸患有神經纖維瘤病，滿臉腫瘤遮蓋雙眼，令他幾近失明。縱使他飽受別人的歧視目光，但妻子的不離不棄讓他戰勝一切，誕下兩個女兒後，生活更幸福美滿。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，印度的40歲男子Latif Khatana自小患有神經纖維瘤病，這種疾病導致腫瘤在神經組織上生長。他全身都長有大大小小的腫瘤，其中臉上的腫瘤隨著年齡增長而變得愈來愈大，甚至掩蓋了他的眼睛和整個臉部，現在他已失去大部分視力。

40歲男子Latif Khatana自小患有神經纖維瘤病。（影片截圖）

曾被誤認是野獸開槍

Latif經常遭到陌生人的歧視與嘲諷，更曾經有一次被士兵誤以為他是「野獸」，欲向他開槍，險些被士兵射殺。他憶述當時的情況︰

我在回家路上，橋附近有一些士兵，當他們看到我時，以為我是某種野獸。他們拿出槍支瞄準了我，我向他們大喊「我是人類！」並懇求他們不要開槍射擊我。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即使多年來飽受各種不友善的目光，但他還是自覺很「幸運」，因為他現在擁有幸福的婚姻，還有兩個健康的女兒。他近日接受Truly Media的《生來就不同》（Born Different）系列的影片採訪，他在當中表示︰

結婚是一件好事，因為我們可以互相支持。我很幸運有女兒，她們已成為我的希望，給我勇氣，令我的生活幸福。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

與殘疾妻子組幸福家庭

Latif於2008年與妻子Salima結婚，Salima出生時只有一隻腳，是一名殘疾人士，但他們的與眾不同，反而令二人的關係更緊密。夫妻於2012年11月生了第一個女兒Ulfat，「Ulfat」在烏爾都語中是「愛」的意思，他開心地稱︰

我們倆都有殘疾，但上帝給了我們一個健康的孩子。當我們的第一個孩子出生時，每個人都為我們感到很高興。

他與殘疾妻子組成幸福家庭。（影片截圖）

後來他們再誕下第二個女兒Riffat，組成一家四口幸福家庭。儘管Latif擔心女兒將來也會受到同樣的歧視，但作為爸爸，他對女兒的寄予厚望︰

我希望女兒長大後能接受良好的教育，獲得一份理想的工作，幸福地度過一生。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳

相關文章

【抗癌鬥士】8歲兒捱過2次手術勇抗腦腫瘤　與港爸寫信給未來的自己：繼續加油
10:00 2020/12/24
【抗癌鬥士】8歲兒捱過2次手術勇抗腦腫瘤　與港爸寫信給未來的自己：繼續加油
自閉兒天生無肛門患神經纖維瘤　單親媽媽最卑微的願望︰只想兒子健康
15:26 2019/05/07
自閉兒天生無肛門患神經纖維瘤　單親媽媽最卑微的願望︰只想兒子健康
16歲少年患神經纖維瘤症無藥可醫　嫲嫲身兼母職教勇抗歧視：天佑很叻
12:41 2019/04/26
16歲少年患神經纖維瘤症無藥可醫　嫲嫲身兼母職教勇抗歧視：天佑很叻
家庭關係 爸媽心聲 家庭教育 育兒心得 結婚 健康問題 殘疾 罕見病 歧視 印度

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
10:19 2020/12/28
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣