【下午茶優惠】1957飲食集團4餐廳推抗疫價high tea　最平238元2位歎10款泰式鹹甜點

▲ 充滿泰式風情竹籃盛載的泰籃子下午茶。(餐廳提供)

1957飲食集團旗下4間餐廳，分別是又一城安南越南餐廳、太古及元朗 mango tree kitchen及銅鑼灣權八居酒屋、 以抗疫價推出全新 high tea 下午茶，以後$238/2位起，為大家提供一般西式high tea以外的亞洲風味之選。

1.mango tree kitchen 太古及元朗店 $238/2位

推出以充滿泰式風情竹籃盛載的泰籃子下午茶，茶融和傳統泰國美食與新派創意：前者有炭燒河蝦、串燒豬頸肉配糯米飯、蝦多士、扎肉米紙卷等；後者則有迷你泰式炸魚餅漢堡、泰茶．泰啡奶凍、酥炸斑蘭多士伴草莓等，共6款鹹點及4款甜點，毫不費力地帶您走進愜意的泰式午後時光。

地址：太古城道 18 號太古城 3 樓 314 號舖 (電話：2577 0699)

元朗朗日路 9 號形點一期 1 樓 1035 號舖 (電話：2602 2878)

時間：每天2:30pm-5pm

2.又一城安南越式下午茶 $238/2位

美食包括安南春卷、蒜蓉牛油雞翼等五款經典鹹點，當中更包括肉質爽彈，蝦膏甘香的炭燒大頭蝦。甜點則有法式焦糖焗蛋、西米斑蘭糕、椰青果凍等五款顏值極高的甜點。不得不提的是下午茶還包括兩碗麵食，可選安南招牌牛肉湯河粉或餐廳最新上市的龍海蟹仔肉鮮茄湯檬粉，即使大胃王也必定吃得飽。

▲ 安南越式下午茶 $238/2位。(餐廳提供)

地址：九龍塘達之路 80 號又一城 1 樓 L1-20 號舖 (電話：2866 2803)

時間：每天2:30pm-5pm

3.權八和風下午茶 $388/2位

權八居酒屋和風下午茶 非常豐盛，提供日式小食4款、壽司3款、串燒5款及甜品4款，讓您於下午茶時段也能一次過品嚐權八招牌美食如手握壽司、炸鮮蟹肉餅、唐揚雞柳、燒雞翼、椰汁南瓜白玉子等。除了以精緻和式盒子盛載的美食外，還包括兩杯飲品，當中更可選白鶴純米酒或手工啤酒，非常適合想於下午享受微醺滋味的客人。

▲ 權八居酒屋下午茶室$388/2位。(餐廳提供)

地址：銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 4 樓 (電話：2787 3688)

時間：每天2:30pm-5pm

記者：郭秀芳