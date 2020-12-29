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【凍齡靚媽】3孩媽媽葉翠翠推介女士壯陽茶　改善水腫月經失調保持容光煥發

保健美顏 12:29 2020/12/29

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3孩媽媽葉翠翠推介女士壯陽茶，改善水腫、月經失調，保持容光煥發。

冬天是調理身體，進補好時機。身為三子之母的前港姐冠軍葉翠翠，最近在社交網站分享一款女士壯陽茶，有助補充陽氣，改善脾胃寒弱等問題。

葉翠翠日前於個人facebook專頁分享一款適用於女士的壯陽茶。

材料：

  • 人參、高麗參、瑪卡、桑寄生、鹿尾巴、紅棗、杞子、薑

做法：

  • 煲40分鐘

分量如圖上所示。（葉翠翠Facebook圖片）

她曾於直播分享，自己生完第二胎後，早上起床後經常頭腦不清醒、疲倦、沒精打采，於是去看中醫，得知自己原來缺乏陽氣，於是自製壯陽茶。

她亦曾發文提到，其實女士更需要壯陽，一般女士是寒底，且陽氣不足，故經常感疲倦，早上起床常感到沒睡醒、水腫、月經失調等，亦會出現早上臉腫，晚上腳腫的情況，代表脾胃寒弱，化濕功能差。

不過她提醒，飲用壯陽茶前應必須先向中醫查詢，是否適合自己體質。假如體質不合，飲用後可能會出現失眠、長暗瘡、喉嚨痛等情況。

現年39歲的葉翠翠，於2005年參選香港小姐成為冠軍，離開「娘家」TVB後，除成功轉型成為美容界KOL，還組成家庭誕下三子，保養得宜的她即使素顏仍然容光煥發。

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責任編輯：羅嘉欣

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