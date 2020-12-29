【不明面癱】接種疫苗後罕見出現面癱　醫生拆解何謂貝爾氏麻痹症【附徵狀及治療方法】

▲ 醫生拆解何謂貝爾氏麻痹症【附徵狀及治療方法】。

世界都在關注著2019新冠肺炎，隨著疫苗面世，大家都祈盼著它能盡快把生活帶回正軌；與此同時，疫苗副作用擔憂之聲此起彼落。除嚴重併發症，在外國亦有零星個案接受新冠疫苗注射後，出現貝爾氏麻痹症，此症與新冠疫苗的關係仍有待研究及觀察。

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貝爾氏症以蘇格蘭醫生查爾斯·貝爾爵士的名字命名，亦可稱為原因不明的面部癱瘓。每年粗略估計每十萬人口中有15至30名患者，自行痊癒率高達七至八成。

流行病學 ：

可由病毒如皰疹引致；亦可能是繼發性自身免疫反應。大多數患者年齡在20至40歲之間。發病比率男女均等，糖尿病和孕晚期為高危人事。冬季為病發高峰期。

臨床徵狀：

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治療方案：

無需任何治療自行康復率已經很高；

口服類固醇治療能加快恢復速度，必須在第一周內開始治療，越早越好；

糖尿病患者在使用類固醇時需要注意血糖控制；

除非確定是皰疹或帶狀皰疹病毒致病，否則不需抗病毒藥物；

使用人工淚水防止眼睛乾燥、擦傷或潰瘍

如果眼睛不能完全閉合，則應考慮以紗布遮蓋眼瞼；

建議同時進行面部物理治療+/-進行針灸；

在極少數情況下需進行手術減壓。

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責任編輯：楊宛茜