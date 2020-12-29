【新冠肺炎】新冠病毒涉多種傳播模式　港大專家潘烈文籲多留意環境污染

▲ 潘烈文表示，病毒在不同環境仍具傳染力，提醒市民要多管齊下預防感染。（資料圖片 ）

本港新冠肺炎第四波疫情未止，港大公共衞生學院教授潘烈文表示，新冠病毒主要透過3個模式傳播，包括密切接觸、飛沫和傳染媒，又提到病毒在不同環境仍具傳染力，提醒市民要多管齊下預防感染，尤其是環境污染所產生的傳播。

潘烈文今早（29日）在網上創科嘉年華2020表示，新冠病毒主要透過3個模式傳播，包括密切接觸、飛沫和傳染媒，其中若有患者的分泌物污染環境後，在不同表面下病毒仍具有傳染力，特別是外科口罩表面沾上病毒7天後，仍能驗出病毒，故不建議市民重用。

他又指，新冠病毒雖然在低溫和低濕度的環境下傳染力最佳，惟病毒在溫暖地方仍具感染力，提醒市民若擔心出外後衣物曾接觸病毒，可用60度熱水浸泡半小時再洗就可殺死病毒，亦可多用清潔劑清洗家居和物品表面殺死病毒，減低感染風險。

潘烈文又提到，港大正與不同團隊研究「Smart surface」塗層，由銅氧化物製成，當塗上玻璃或不鏽鋼後，可大大減低病毒的感染力。

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙