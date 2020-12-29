【嫲孫戀】新婚閃嫁36歲壯男激嬲家人　英81歲婆婆封城下與5旬兒子破冰

▲ 英國81歲婆婆上月閃嫁36歲壯男後回國，因英國封城下令兩人要長期分隔兩地。

英國出現新冠肺炎變種病毒，並且擴散當中，近日倫敦等地實施相等於封城的第4級防疫措施，令不少異地戀要分隔兩地，包括上月新婚的「嫲孫戀」81歲Iris Jones和36歲埃及壯男Mohamed Ahmed。不過Iris因禍得福，原本兩名5旬兒子因反對其戀情致母子不和，但封城下意外與兒子破冰。

據英國《每日鏡報》報道，居於英國薩默塞特郡（Somerset）的Iris Jones離婚40年後，去年與36歲埃及男子Mohamed Ahmed在Facebook上認識，同年11月首次見面即「撻著」，譜出異地「嫲孫戀」。

5旬兒子難接受繼父年輕近20年

其後Iris接受傳媒訪問分享性生活成為熱話，但此事卻激嬲兩名兒子54歲Stephen和53歲Darren，不敢相信媽媽與比他們年輕近20歲的男子熱戀。

▲ Iris早前接受訪問公開與愛郎的性生活，引起家人不滿。（影片截圖）

54歲長子Stephen早前曾表示，媽媽公開談論「嫲孫戀」令家人增添很多磨擦，但一家人已放下分歧，在聖誕佳節一家人破冰慶祝，令Iris感到欣慰。

兩名兒子已慢慢接受我們是真心相愛……我跟Stephen、新抱和Stephen的繼子女一起過聖誕。我有戴口罩，不會觸碰任何東西，我不想自己一人過聖誕。

▲ Iris與Mohamed上月在埃及一間快餐店簽紙結婚。（facebook圖片）

「嫲孫戀人」快餐店簽紙結婚

Iris堅稱與壯男是真愛，更飛到埃及同居3個月，並於上月在埃及低調結婚，沒有舉行傳統儀式婚禮，二人只在一間快餐店簽紙，然後食炸雞慶祝。

已屆81歲高齡的Iris，因難頂埃及炎熱天氣影響健康，故新婚不久便於本月11日獨自返英國，豈料英國因疫情嚴重下封城令，兩夫妻被迫長期分隔兩地，她形容短暫分開已令她很難受。

非常非常困難，我們在埃及同居3個月，但我不可以再去，因那裏太熱會影響我的健康。我叫老公一定要前來這裏見我。

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目前老公仍未獲批正式文件搬到英國定居，令Iris感到擔憂，「如果他拿不到簽證，我不知道將來會如何，他也很想前來照顧我。」

婆婆想賣樓助愛郎辦簽證

Iris已急不及待想與老公展開新生活，已計劃賣走她的小平房，以助老公獲得簽證，之後一起搬到布里斯托或伯明翰，希望老公可以覓得一份好工，「我只想我們能在一起。」

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今個聖誕兩人無法見面，甚至沒有隔空慶祝，Iris解釋因老公信奉穆斯林，不會慶祝聖誕節，但她強調兩人仍有每天通話，又難掩她對老公的愛意。

沒想過在我這個年紀，會如此深愛一個只有我一半年紀的人，但你不能控制自己愛上誰。年紀無關重要，我們在一起時我感到很快樂，當分開就會跌入痛苦深淵。

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責任編輯︰林綺玲