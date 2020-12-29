【惡母教女】不滿12歲女出夜街玩 惡母當街箍頸㩒地懲罰如「打摔角」

▲ 一名母親不滿12歲女出夜街玩，當街箍頸㩒地懲罰。

管教子女是一門大學問，昨日有網民投稿至Facebook專頁《生仔要考牌系列》，指一名母親因不滿12歲女兒出夜街，在街上找到她時，即場進行「體罰」，又箍頸又㩒地，猶如「打摔角」。

從影片可見，事件發生在某遊樂場，該名母親利用身體壓制女兒，又施以箍頸、拗手等，期間不斷大聲質問，女兒毫無還擊之力。母女拉扯近30秒之後，母親從後箍頸，欲拖女兒離場；女兒不斷掙扎，母親突然用力把女兒摔到地上，接着聽到女兒哀號。

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投稿人指，片段中的12歲女孩，是她兒子的一位朋友。她指每個人管教仔女方式都不同，但「去到又要箍頸，又要按佢落地下，拗佢隻手等等……我作為一個母親，真係唔會咁做」。她指女孩只是十多歲的小朋友，每個人都曾經歷反叛時期。

帖子引來網民熱議，有網民認為該名母親用錯方法管教，「那麽強硬那孩子越反抗，要平心靜氣溝通」、「落街玩啫，使唔使郁手」、「越唔畀出，就越係要出，不如同佢講好條件，有限度放寬喇」。

不過也有網民認為，單看影片不知道背後原因，「可能個女已做左啲過左火嘅嘢，阿媽都係唔想個女行差踏錯，佢愛個女先咁做啫」、「個阿媽嬲到咁，應該唔係咁簡單呀？」，「或者個女有前科郁過手？」，指家家有本難念的經，難以單就影片評論事件。

內容及圖片均獲Facebook專頁《生仔要考牌系列》授權。

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責任編輯：王明芳