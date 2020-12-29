【家居清潔】年尾大掃除家居兩大病毒黑點　日打掃女王教清潔秘技防疫迎新年

▲ 大掃除要留意家居兩大病毒黑點。

2020年即將過去，新冠肺炎疫情肆虐，過去一年全球都在抗疫中度過。為迎接新一年，做好年末大掃除，希望來年能展現新氣象。近日，日本節目邀請「打掃女王」上原好志子，提醒大家打掃容易被忽略的「細菌病毒黑點」，亦教路如何用簡單材料製作打掃工具，令打掃變得更輕鬆。

日本朝日電視台近日請來有「打掃女王」之稱的上原好志子，教大家一些打掃小貼士。在新冠肺炎肆虐下，上原好志子提醒大家要特別注意兩個地方的清潔，包括玄關的鞋櫃和浴室的抽氣扇。

▲ 有「打掃女王」之稱的上原好志子，教大家一些打掃小貼士。（影片截圖）

玄關鞋櫃

玄關的鞋櫃容易積聚濕氣，而且鞋底經常會藏有泥土、灰塵等污垢。上原提醒，不要用清水沾濕抹布做清潔，因為變乾的污跡或塵垢，濕水後會變得更頑固，清潔起來更花時間。而她的做法是用吸塵機吸走鞋櫃的塵垢，之後才用濕布清潔。

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浴室抽氣扇

在疫情下，我們需要保持家居空氣流通，因此抽氣扇是非常重要的電器。不過，積聚在抽氣扇內的灰塵可能會附著病毒和細菌，所以必須要小心清潔。

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責任編輯︰王明芳