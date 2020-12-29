【百年古蹟】深水埗古羅馬儲水池已圍封　8人闖秘景被票控限聚

▲ 至少8人夜闖儲水池，被票控違反限聚令。（香港探古fb）

文獻記載1904年落成的深水埗主教山食水減壓缸，恍如古羅馬式地下蓄水池，險些被水務署工程清拆，現已暫時停工。警方稱昨晚（28日）有市民夜闖主教山古蹟範圍，8名男子被票控違反限聚令。

減壓缸重現戰前面貌，罕見歷史建築曝光，按此即睇：【下一頁】

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相關報道曝光後，減壓缸遺址過百條麻石柱、紅磚拱門等古建築，吸引市民欲前往窺探。水務署工人已圍封工地及減壓缸範圍，昨午亦有警員駐守；有市民昨晚深夜趁警力減低時，悄悄上山探秘。

據悉有消息稱，有市民在主教山聚集，帶同攝影器材前往。警員接報到場，懷疑有人在主教山工程範圍聚集，於是作出檢控。警方發言人稱，昨晚11時許接報，8名男子年齡介乎20歲至51歲，涉違反限聚令被票控。

深水埗主教山的食水減壓缸，因應結構風險需拆卸，然而工程鑿地後發現，地底埋藏百年歷史建築。按1904年政府文獻記載，減壓缸已落成；工程開鑿後，發現減壓缸遺址有過百條麻石柱、紅磚拱門，更屬罕見古羅馬式建築。跨黨派議員、地區人士及保育團體紛紛要求即時暫停清拆工程，留待古蹟辦為歷史建築進行評級。

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記者：吳卓峰