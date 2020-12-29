  • 24°C
香港時間 : 20201229日 (二) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百年古蹟】深水埗古羅馬儲水池已圍封　8人闖秘景被票控限聚

社會 12:31 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

至少8人夜闖儲水池，被票控違反限聚令。（香港探古fb）

文獻記載1904年落成的深水埗主教山食水減壓缸，恍如古羅馬式地下蓄水池，險些被水務署工程清拆，現已暫時停工。警方稱昨晚（28日）有市民夜闖主教山古蹟範圍，8名男子被票控違反限聚令。

減壓缸重現戰前面貌，罕見歷史建築曝光，按此即睇：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

相關報道曝光後，減壓缸遺址過百條麻石柱、紅磚拱門等古建築，吸引市民欲前往窺探。水務署工人已圍封工地及減壓缸範圍，昨午亦有警員駐守；有市民昨晚深夜趁警力減低時，悄悄上山探秘。

據悉有消息稱，有市民在主教山聚集，帶同攝影器材前往。警員接報到場，懷疑有人在主教山工程範圍聚集，於是作出檢控。警方發言人稱，昨晚11時許接報，8名男子年齡介乎20歲至51歲，涉違反限聚令被票控。

深水埗主教山的食水減壓缸，因應結構風險需拆卸，然而工程鑿地後發現，地底埋藏百年歷史建築。按1904年政府文獻記載，減壓缸已落成；工程開鑿後，發現減壓缸遺址有過百條麻石柱、紅磚拱門，更屬罕見古羅馬式建築。跨黨派議員、地區人士及保育團體紛紛要求即時暫停清拆工程，留待古蹟辦為歷史建築進行評級。

TOPick診症室每集由專家解構不同疾病，即看最新一集：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【百年古蹟】深水埗主教山古羅馬儲水池擬清拆　跨黨派促水署停止工程【多圖】
21:30 2020/12/28
【百年古蹟】深水埗主教山古羅馬儲水池擬清拆　跨黨派促水署停止工程【多圖】
【本地遊】青協前粉嶺裁判法院全新營舍開放　限時預約享半價2人房最平200元起【內附連結】
11:39 2020/09/25
【本地遊】青協前粉嶺裁判法院全新營舍開放　限時預約享半價2人房最平200元起【內附連結】
【親子Staycation】屯門天水圍酒店推秋遊玩樂套餐　2日1夜住宿連Buffet每位$225起
18:32 2020/11/11
【親子Staycation】屯門天水圍酒店推秋遊玩樂套餐　2日1夜住宿連Buffet每位$225起
水務署 古物古蹟辦事處 限聚令 深水埗 攝影 古蹟

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
10:19 2020/12/28
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣