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【N無津貼】羅致光指項目已完成使命　當局未來數年無計劃再推行

社會 12:37 2020/12/29

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政府公布第二輪「N無津貼」申請詳情。（林宇翔攝）

港府推出關愛基金第二輪「非公屋、 非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」 （俗稱「N無津貼」）下周一（1月4日）起分階段接受合資格住戶申請，料有逾13.7萬戶受惠。有關申請資格及津貼詳情，即看：【下一頁】

勞工及福利局局長羅致光表示，政府於明年第三季會調整在職家庭津貼計劃下非公屋非領取生津人士的申請資格，當局正研究細節及探討安排，運房局亦會推出輪候公屋3年者可獲生活津貼的措施。他說，兩個項目的受惠對象及資助形式都與「N無津貼」相若，因此當局無計劃再推出第三輪相關津貼，更形容「N無津貼」已完成作為紓困措施的使命。

羅致光指，首輪「N無津貼」收到逾11.3萬戶申請，數目超乎當局預期，當中有超過6.4萬戶申請已獲批資助，而今輪津貼用更簡易方法處理舊申請住戶，亦不排除本港經濟環境因素令合資格住戶增加，料申請數目會比上一輪多，因此當局評估的受惠人數亦上升。

他續言，兩輪「N無津貼」開支近24億元，行政費約1.7億元，項目先後緊接推出，因此無計劃在金額上作出調整；又強調處理申請的時間不會受政府在家工作安排所影響。

關愛基金預留約14億元推出第二輪「N無津貼」，受惠對象、津貼金額、受惠資格、入息限額等都不變，1人住戶4,500元、2人住戶9,000元、3人住戶12,500元、4人住戶14,500元及5人或以上住戶15,500元。

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記者：陳曉瑩

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