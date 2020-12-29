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【疫情玩具】用4000元買吸塵機械人不停抹地 港男：叫工人拖足3次地實黑面

休閒消費 15:35 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

因為疫情關係，大家更注重家居清潔和衛生。有網民在「家居裝修分享谷」Facebook群組分享購買了一部吸麈機械人，作為自己的新玩具。

他大讚吸麈機械人比普通吸麈機更寜靜更乾淨，打掃方便快捷，重點是可以免卻與工人溝通的心力交瘁，心情大大改善了不少！

點擊大圖了解吸麈機械人詳情：

    點擊圖片放大
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網民以人民幣3,399元（約港幣4,034元）購入一台Ecovacs 的Deebot T8 Aivi+吸麈機械人（型號:DBX11-21）。他表示吸麈機械人不但比一般吸塵機更寧靜，而且更快捷方便，只要預設好打掃時間，便會全自動化做好清潔衛生工作。

最重要的是不用因為清潔問題而和工人姐姐爭吵，更不用怕她會黑面。

吸麈機械人 Deebot T8 Aivi+😍 set好每日3次自動吸麈+拖地(叫工人吸3次+拖3次肯定黑面😂 )

他表示，吸麈機械人可用1次性拖地布或重用的拖地布，很容易清洗，如果想更換可以在淘寶購買新的。

機械人自動做好清潔衛生工作，另外值得讚係....好靜(比普通吸麈機靜)......打圈咁去濕拖地的，唔會太濕太跣，好快乾、好乾淨

記者到網站了解，發現吸麈機械人售價約港幣4,034元，網站指家居智能系統用品，而且不少用家也留言指它清潔能力，十分好用！

同場加映：Rasonic迷你洗碗碟機，實測詳情即睇下一頁

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責任編輯：羅嘉欣

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