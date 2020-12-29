【嫁到這世界邊端3】意大利人妻回港陪雙親過冬　緊握年邁父親：你牽掛的孩子回來了

曾於TVB節目《嫁到這世界邊端3》接受陳貝兒訪問的港女人妻Karen，在今年3月隨意大利丈夫Nico回家鄉生活。雖然現時疫症肆虐，但因為Karen連月來未有跟在港的父母會面，她無懼染症風險，早前回港探望雙親，與他們一起溫馨過冬至。

Karen於社交平台貼出與爸爸的合照，並以《你的溫度》為題撰寫長文抒發感受。

【愛在瘟疫蔓延時】意國港妻陪夫返鄉共度疫境 港妻Karen：諾言是用來實踐的

▲ （取自FB）

她寫道：

依稀還記得，我五歲那年，你就好似身後這個爸爸一樣，每逢同爺爺食過晚飯後，單手捧住只顧食飽就瞓的我穿梭鬧市。睡夢惺忪的，聽見有電車叮叮聲、噴水池旁細蚊仔嘅喧嘩聲...然後在你溫暖的胸膛上失去了知覺，一覺瞓到天光，又另一無憂無慮吃喝玩的一日。

光陰似箭，我長大了，你亦變老了。

當年你唔只單手稱起我，仲用雙手撐起呢頭家。你總是竭盡所能，將最好的給我們。

後來我長大了，我開始融入社會，我學會獨立，我學會高飛。

你常言道「讀萬卷書不如行萬里路」，你叫我好好窮一生的力去看看這世界。我唔係撈航空業，不過由南美住到北非，由亞洲搬到歐洲，從封閉到中東國家都總算找到我啲腳毛。聽過你的忠言，果然，書本中從來學唔到的，反而每走一段路，我更學懂點樣做人。

我長大了，我學會走，我學會飛，你再不需要為我而擔心。

飛啊飛，飛啊飛。默然回首，無論我飛到幾遠，經歷過什麼，都無法重拾那種倚傍你胸膛上的溫暖。

從來口硬心軟的你，也終於學懂了用文字訊息去表達對孩子的牽掛。

你牽掛的孩子現在回來了，雖然我依家重到你無法單手抱起我，但你捉緊我手，十指緊扣走幾步路，我知道他日我再遠走高飛也再不會找得到這恰好的溫度。

兒時你做爸努力學會如何照顧孩子；

今日我做女的亦學懂如何去呵護你。

從來是我人生最強的後盾，在我生命裡有了你，我幸福我快樂我無憾。

每次得來不易的相聚都是一個珍貴回憶。

感恩我有呢個機會，今年冬至可陪伴兩寶渡過。

我知我無法彌補過去日子一直不在你身邊，我現在回來了，就讓我好好珍惜每分每秒與你共渡嘅時光，就讓我好好擁抱你。

希望以後每一個冬至都能與你渡過。

祝大家冬至快樂，和家人渡過溫馨嘅冬至！

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