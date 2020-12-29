【2020回顧】盤點2020年娛圈出軌偷食事件　黎振燁細So形象盡毀賠上事業

▲ 2020年娛圈有不少桃色事件。

2020年可說是「出軌的一年」，娛樂圈連環爆出偷食新聞，無論女藝人或男藝人，甚至連前主播、電台主持甚至KOL也有份兒。在今年將結束前，回顧2020年十大桃色新聞。

當中有人可獲另一半原諒重修舊好，亦有人付出沉重代價，所謂前車可鑑，望大家引以為戒。

朱智賢偷食人夫

今年5月，一直以愛妻號形象示人的港男黎振燁，被爆背懷孕8個月的老婆，偷嗒TVB上位小花朱智賢。

黎振燁和朱智賢聲稱因合作新劇《食腦喪B》未能抽離角色，戲假情真，二人並被傳媒拍得驅車往山上密會。

▲ 黎振燁被指背妻出軌。

爆出不倫戀後，朱智賢在男友謝東閔陪同下開記者會道歉，女方解釋稱因為一時「抽離不了角色」，謝東閔大方選擇原諒女友。

黎振燁「潛水」4天後，跟傳媒承認和朱智賢交往數星期，但他相信自己可以抽離這段戀情，更強調已經和女方斷絕聯絡，承諾以後不會再出軌。

不過背妻出軌的黎振燁自招惡果，遭TVB解約。而事件的女主角朱智賢則暫時仍在「雪櫃」，但未有被解約。

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細So跟KOL展不倫戀

今年9月，前商台DJ（蘇耀宗）被踢爆背妻出軌，跟靚媽KOL練美施展開兩年不倫戀，好好先生形象盡毀。

有指細So與Macy發展不倫戀期間，不但曾租屋金屋藏嬌。

練美施在事件曝光後，不斷爆料指細So跟她在一起前，曾與其他女人發生性行為，她被傳染HPV病毒，又暗示為對方人工流產和想過自殺。雖然練美施指已得到丈夫原諒，但愧對一雙子女。

之後又傳出細So有另一位偷食對象，就是由細So主持的節目參賽者、31歲的火辣人妻張紫語（Jelly），之後網上更瘋傳疑似是她的自拍淫片！

細So被爆背妻偷食後亦公開認錯說：「我是一個犯了錯的人。」雖然他獲妻子阿Wing原諒，不過形象直插谷底，工作大受影響，有指細So已與妻兒移民英國展開新生活。

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小豬被揭渣男行徑

羅志祥於4月份爆出桃色醜聞，他跟內地網紅周揚青相戀近9年，於今年4月23日，周揚青於微博發放千字文，除宣布與羅志祥分手外，還大爆對方4宗罪，包括出軌、進行「多人運動」等。

▲ 羅志祥被爆渣男行為，震撼中港台。（取自微博）

當中直指羅志祥與旗下唯一女藝人簡愷樂（蝴蝶姐姐）有染，後來周揚青還公開點名叫愷樂做身體檢查看有否染上性病。

事件令小豬陪上了事業，名聲一落千丈，事後小豬繼連續發兩次文章向周揚青道歉，而小三簡愷樂亦有發文道歉。

近日羅志祥在IG上發文，對於這一年來的經歷，他似乎感懺悔，寫道：「開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子。其實這也是成長的一部分，不需要逃避，真實的面對自己！我相信，我們都可以的。」

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今年其他桃色事件包括：

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