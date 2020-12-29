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【全民造星III】CY卡文拍拖斷正剖白姊弟戀　關嘉敏曾收8毫子糧單自信全失

娛樂 13:45 2020/12/29

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《全民造星III》CY與關嘉敏傳緋聞。

《全民造星III》於上周六（12月26日）賽果塵埃落定，不過《造星III》話題依然不絕，除冠軍Ben被起底有錢仔背景，在十強落選中的參賽者CY（陳澤言），近日亦被揭跟一起參加《全民造星III》的同組隊友卡文（關嘉敏）戀上，台下雙雙擦出愛火花。

《全民造星III》決賽夜，評審兼ViuTV高層金廣誠指CY唱腔似早年陳奕迅，CY卻「駁嘴」稱自己一向如此聲音，因「駁嘴」而為網路熱話，人氣大增。

CY打入《全民造星》10強。（東星圖片）

CY卡文被踢爆姊弟戀

現年 24歲的CY，日前又被揭跟10強止步的26歲B組隊友卡文戀上，有指二人被拍攝到一同乘搭港鐵到尖沙嘴，而卡文途中把身體俟在CY身上，舉止親密，因此傳出姊弟戀。

【全民造星III】折骨冠軍Ben人氣升被起底　傳出身富貴從商母親跟萬梓良是世交

卡文（左一）跟CY（右一）同是《造星》B隊成員。（取自IG）

不過，CY與卡文向傳媒表示，澄清二人尚未是情侶，雙方還在了解中。

卡文又認彼此互有好感，惟希望外間給他們一點空間。

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卡文女團出身難忘捱窮

24歲的CY在比賽期間，憑在台上的儍勁及被指有著陳奕迅的作風而備受網民注意。

至於26歲卡文，曾是女子組合Bingo成員，入行4年發展一般，近日她曾表示在組女團期間，因收入不多，被公司七除八扣下，試過收過一張僅得8毫子的糧單，因而自信全失，幸得父母支持，今次終憑《造星III》受注目。

憑節目人氣急升的卡文，表示希望儲到錢買樓送給父母，更不介意拍寫集，甚至為工作可全裸上陣，把握人氣和機會。

【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」　 同組Alina開解：很快過去【有片】

其實《全民造星III》製造不少戀愛溫床，除CY跟卡文傳緋聞，另外，在十強止步的B組隊員Timo（江宏基），亦傳出跟同屬B組的參賽者丁悅戀上，更被目睹曾一齊出街，但Timo否認戀情，只指二人是好友。

此外，同屬B組的KLau及KiKi就公開認愛，在比賽中互相扶持。

同場加映：《全民造星III》10強訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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