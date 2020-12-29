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【酒店High Tea】沙田帝都推淡雪士多啤梨日式下午茶　佐賀縣直送淨價588元2位享用

休閒消費 13:41 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

沙田帝都酒店推出淡雪士多啤梨日式下午茶。(酒店提供)

迎接新一年，元旦日去帝都酒店櫻田日本餐廳，享受以日本佐賀縣直送的「淡雪士多啤梨」及部分時令士多啤梨品種入饌，炮製出一系列精緻甜品，配上多款極上壽司及滋味美饌，推出全新的淡雪士多啤梨日式下午茶。
 
此淡雪士多啤梨是近年才誕生的新品種，與一般鮮紅士多啤梨不同，其外形修長兼成錐形，且呈現出夢幻迷人的淡粉紅色，造型猶如鋪上一層白色薄雪般，因而有「淡雪」的美稱。顆顆原粒草莓味道爽甜清新，並帶有濃濃奶香甜味，吃罷齒頰留香。因此用上淡雪做成的士多啤梨忌廉卷、士多啤梨白朱古力慕絲、士多啤梨水信玄餅的甜品都不要錯過。

精選鹹點以日式風味為主。(酒店提供)

還有各款精選鹹點，如士多啤梨帆立貝軍艦壽司、柚子胡椒油甘魚壽司、鰻魚壽司等。除了以上精選茶點外，另有香濃味美的綠茶蕨餅及甘海老壽司，同樣色香味俱佳。下午茶附送兩杯手調製作的蒸餾咖啡或抺茶鮮奶，同時亦可以優惠價$198享用Clarence Hill汽酒一枝 (原價$460)，讓您相約知己好友一同把酒暢談。

供應日期： 2021年1月1日至3月31 日

供應時間：星期六、日及公眾假期 15:00-16:00

價目：淨價$588/2位用(原價$688)

地址：沙田白鶴汀街八號帝都酒店3樓 櫻田日本餐廳

電話：2694 3810

記者：郭秀芳

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