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【強烈寒潮】天文台下午4時20分發出寒冷天氣警告料冷鋒今晚逼近　料未來數天天氣寒冷【附九日天氣預測】

社會 16:33 2020/12/29

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冷鋒殺到。（湯炳強攝）

天文台在今日(29日)下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來數天天氣寒冷。明早(30日)最低氣溫約12度，晚上市區氣溫進一步降至約10度，新界再低兩三度。

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。市民如認識獨居的長者或慢性病患者，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

天文台（29日）表示，受與冷鋒相關的強烈寒潮影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，除夕及元旦市區早上氣溫降至7、8度，新界再低兩三度，非常乾燥，周末期間早上氣溫仍然偏低，料星期六最低氣溫約10度。

12月30日早上8時氣溫。（天文台資料）

天文台預料，另一股冬季季候風會在下周中抵達廣東沿岸。天文台科學主任李鳳瑩表示，位於華中的一道冷鋒正向南移動，預料會在今晚橫過華南沿岸地區，而在冷風橫過前，大致天晴，部分地區能見度較低，吹輕微至和緩東風，晚上北風增強。

未來九日天氣預測。（天文台資料）

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記者：陳麗娜

 

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