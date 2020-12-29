【百年古蹟】深水埗古羅馬儲水池或避過清拆　古諮會主席稱專家已介入評估

▲ 蘇彰德稱政府專家已介入評估工作，之後古諮會將作出評級。（資料圖片）

文獻記載1904年落成的深水埗主教山食水減壓缸，恍如古羅馬式地下蓄水池，險些被水務署工程清拆，最新狀況已停工。全民考古，有政黨和保育團體發起聯署，希望主教山配水庫可列為「暫定古蹟」，錄逾2萬人聯署。古諮會主席蘇彰德稱，古蹟辦和專家已經開始評估工作，古諮會收到資料後會討論建議評級。

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深水埗主教山的食水減壓缸，因應結構風險需拆卸，然而工程鑿地後發現，地底埋藏百年歷史建築。按1904年政府文獻記載，減壓缸已落成；工程開鑿後，發現減壓缸遺址有過百條麻石柱、紅磚拱門，更屬罕見古羅馬式建築。相關報道曝光後，昨夜有市民欲前往窺探，被票控限聚。

全城關注，網上傳出一份聯署聲明，由民協發起，爭取把食水減壓缸列為暫定古蹟，消息稱今晨已錄逾2萬人聯署。聯署又要求古物諮詢委員會盡快召開特別會議，為減壓缸進行初步評級。

古諮會主席蘇彰德向TOPick透露，政府的文物保育專員將見記者，交代食水減壓缸的最新情況。據他了解，古蹟辦和專家由昨日（28日）開始，一連兩日進行評估工作，古諮會收到政府資料後，會討論建議評級，暫時未有時間表。

不過他補充，現在基於工程已停止，加上屬於政府工程，暫毋須列入暫定古蹟加以保護。他續稱，這與之前景賢里和青山紅樓等用暫定古蹟先作保護，再和業主商量的情况不一樣。

根據政府規定，古諮會經討論後，可把受到破壞或拆卸威脅的歷史建築，列為暫定古蹟，有效期為12個月，除非獲古物事務監督批准，否則不得破壞建築物。不過若食水減壓缸進一步列為法定古蹟後，才有機會永遠獲保留；可是，若古諮會日後僅把建築物，列為一級、二級或三級歷史建築，業主或擁有人則仍有權拆卸歷史建築。

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記者：吳卓峰