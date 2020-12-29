再有網民轉載警員被起底資料　23歲女認藐視法庭判緩刑

▲ 再有網民轉載警員資料，23歲女子今於高等法院承認民事藐視法庭罪獲判緩刑。(經濟日報資料圖片))

再有網民涉轉載有關西灣河開槍警員資料，今(29日)於高等法院承認民事藐視法庭罪。23歲女網民求情指因一時衝動而作出愚蠢行為，忘記法庭已就警員被起底頒下禁令，事後自己亦遭他人起底，現重拾學業冀可達成夢想投身護士行業，望法官判以緩刑。法官重申對任何人作出起底行為均是醜陋作為，任何一方對另一方作出起底行為均不能接受，對社會同樣造成嚴重危害。法官考慮到本案案情及求情等因素後，判監21天，緩刑1年。

原告律政司，答辯人姚家瑜。案情指，事發於2019年11月11日，當日西灣河發生警員開槍事件，答辯人於同日早上從轉發Telegram群組中1則訊息，有關訊息內容為「我警告你哋，唔好再post以下嘅資料，係剛剛開槍嗰位正義警察叔叔嘅，同埋佢屋企人嘅，最緊要（住址）佢老婆電話（手機號碼）呢個都唔可以再傳啦，拜托高抬貴手」，答辯人於同月26日於住所被捕。

律政司指雖然有關訊息內容警告他人勿轉發後，實是慫恿他人轉發訊息。答辯人於警誡下承認因一時嬲怒及憎恨而轉載有關訊息，律政司代表則指答辯人蓄意違反禁令，事發前數天法庭才延續有關禁令，當時TG用戶逾5萬個，答辯人轉發後1分鐘，已有其他用戶轉發該訊息，對事主造成長遠影響，加上對警員起底做法日益猖獗，認為應判處監禁式刑罰，以收阻嚇作用。

代表律師則指承認當時答辯人因一時衝動而作出愚蠢行為，當時忘記有關禁令存在，被捕後遭警方扣押達30小時，直至今年2月獲有條件獲釋，以為可以重新出發，遂報讀文憑試，冀可考入護士學校，將來回餽社會。

代表律師強調本案相對以往同類案件並非嚴重，當中不涉任何評語，內容只涉住址及電話，事後答辯人已得到教訓，不會再重犯，要求法庭判處守行為，即使判監，亦應判處緩刑。

法官指答辯人稱當時因受憎恨情緒蒙蔽，忽視後果而違反禁令，事後亦被起底，對事件感到沮喪及受壓。法官重申法庭命令必須遵守，民事藐視法庭命令屬嚴重事宜，違反禁令一般須以月計監禁。法官指首要原則是遵守法庭命令，蓄意違反法庭命令的人士，將承擔因藐視法庭而有失去自由的風險。

法官接納答辯人一方求情，考慮到其背景及真誠後悔，事後希望展開人生新一頁，因一時衝動而違反禁令等說法。法官重申對任何人作出起底行為均是醜陋作為，任何一方對另一方作出起底行為均不能接受，對社會同樣造成嚴重危害。惟法官不接納判處守行為之要求，認為本案適宜判監，但考慮答辯人沒有案及其強而有力求情因素，認為判處緩刑合適。

法官接納答辯人已得到教訓，是次違令與性格不符，答辯人日後應更小心及不要衝動行事，期望她對社會有貢獻及負責任，並期望她立志成為護士之願能夠達成，最終判處監禁21天，緩刑1年，兼付訟費1,000元。

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記者：林育慧