【紅事變白事】英婦受壓出席違規百人婚禮染疫身亡 女兒心痛警世：向聚會說不

▲ 英國一名婦人受壓出席婚宴後染疫身亡。

新冠肺炎肆虐全球，世界多地紛紛採取防疫政策，避免人群聚集，但英國卻有人舉辦了一場近百人參加的婚宴，超過50人染疫。其中一名染疫賓客是67歲婦人Joginder，女兒透媽媽本來擔心會有染疫風險，但礙於壓力仍出席，結果出席後5天確診，最終染疫離世。

據《鏡報》報道，英國德比（Derby）今年9月19日舉辦了一場婚禮，涉違反當地聚會上限30人的禁令，約有百人出席。44歲女子Dalvinder Gaur-Kelly表示，她的67歲媽媽Joginder也有份出席，她在婚禮後又出席了婚後派對，期間約有60至70人出席。

結果在婚禮結束後，有超過50人確診新冠肺炎，而出席婚後派對的賓客分別來自來自倫敦、利物浦和塞克斯等不同城市，部分人染疫後又將病毒帶回自己的居住地。

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Dalvinder提起媽媽依然傷心，她指媽媽在9月24日接受病毒測試，發現呈陽性，4天後被送入醫院，最終在10月30日離世，由出席婚宴到病逝只有6周時間。她憶述，自己最後一次跟媽媽對話是用Zoom，雙方互訴愛意，惟媽媽終不敵病魔。

她透露，其實媽媽在受到壓力才出席婚宴：

媽媽本應還健在，但她感受到有壓力要出席。如果你感到擔心（受感染），請不要沉默，一定要說出來。

她指媽媽出席了婚禮不足10天就入院，數周後就要為她準備葬禮，體驗疫症的無情之外，亦呼籲大眾不要再出席大型聚會：

我希望大家三思自己的行為…不要出席大型聚會。現在疫苗正在生產，所以請確保你所愛的人還能在這裡，可以跟你一起慶祝下個聖誕和新年。

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責任編輯：羅嘉欣