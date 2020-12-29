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林欣彤晒婚紗鑽飾公布喜訊？　Mag憑歌寄意透露理想婚禮

娛樂 14:15 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

林欣彤拍MV穿上婚紗。

歌手林欣彤日前推出新歌《無名指的勇氣》，不少歌迷聽後，都猜想Mag是不是要結婚，而Mag亦希望歌曲可以成為大家新的結婚進行曲，在莊嚴又甜蜜的婚禮上伴著一對又一對新人進場，為對方作出一生的誓言。

經過今年的抗疫生活，Mag與團隊有感大家過著艱難的一年，尤其是本來計劃好今年結婚的新人，在婚禮不斷延期、未做到如願婚禮下，也選擇如期進行，與另一半結盟。Mag決定在推出歌曲，頌讚所有新人的勇氣，以及為未來打算結婚的新人打氣。

Mag希望為結婚新人打氣。

Mag感到能夠找到一個願意又合適的人共度餘生，是何等的福氣﹐而決定把餘生幸福交給對方的一刻，那種勇氣和期盼，都是非常美麗的。

她指希望所有走到婚姻的戀人，能牢牢記住最初決定要跟對方共度餘生的勇氣，互相珍惜，互相扶持，一起面對人生的種種，一起走到最後。

Mag展示價值50萬鑽飾。

Mag在拍攝MV時，獲得珠寶品牌Hearts On Fire借出明年推出的婚嫁系列及Lorelei Reverie系列總值超過50萬的鑽飾，成為首位藝人率先佩戴。

拍攝MV時，Mag也幻想中婚禮模樣，在一片沙灘上或草地上，充滿陽光的大自然環境舉行，然後有家人和朋友出席便十分滿足。

Mag坦言不想婚禮太隆重，一切從簡，最重要是大家都開開心心，沒有因為籌備而產生的壓力和煩惱，簡單溫馨就好。

《無名指的勇氣》由齊樂平作曲，林夕填詞，黃兆銘與周錫漢聯手編曲，周錫漢監製。Mag以坦言這首歌很難演繹，因為要唱出人生大事的感覺，不能太像綿綿情話，但也不能太用力，在聲線上花了不少心機。

撰文 : TOPick柴犬出動

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