雷頌德名下被竊逾248萬　女助理被裁定盜竊等共7罪成立候判

▲ 雷頌德名下公司1名女助理涉盜竊公司逾248萬元。（資料圖片）

音樂人雷頌德名下公司1名女助理涉盜竊公司逾248萬元，透過冒簽支票、挪用轉帳單等手法，用作訂酒席、機票住宿及購買名錶等，經審訊後，涉案女助理今（29日）於區域法院被裁定共6項盜竊及1項使用虛假文書副本罪名成立。法官指，被告自辯時稱她為雷墊支日常開支，而涉案款項屬雷的還款，惟案中款項高達平均每月約16萬，以被告薪金而言，墊支行為屬不可能。

被告鄭嘉欣（38歲）報稱任職秘書，早前否認6項盜竊罪及1項使用虛假文書副本罪。控罪指，被告於2012年1月至2013年2月期間，偷竊雷頌德、雷頌德製作有限公司、Power Music Limited及雷頌德同盟有限公司；及在Moon Studio使用一張虛假的信用卡帳單副本，以致對雷頌德不利；涉及金額共逾248萬港元。

法官今裁決時提及控方案情指，被告於案發時間任職事主雷頌德的秘書，被告透過在支票上冒簽雷的簽名，以及使用雷預先簽署的轉帳單，挪用雷及其關聯公司的戶口資金，並用作支付個人支出，包括用作訂酒席、旅遊機票住宿及購買名錶等。

雷在審訊中供稱，他於2013年9月欲查閱信用卡財務狀況，向被告索取信用卡月結單，惟被告最初拒絕，他其後發現月結單銀碼被改，致電銀行職員查詢後，再發現2張由公司開出的支票是由他人冒簽的，其後又從被告抽屜發現22張轉帳單、假冒他簽名的支票及練習冒簽的紙張等。

法官續指，辯方為被告抗辯時，稱被告平時會為雷墊支費用，並且不定期通知雷，而涉事款項則是雷的還款，轉帳款項是獲得雷授權。被告出庭自辯亦供稱，有關款項是雷的還款，並稱流水簿用作記錄墊支款項的明細。被告又供稱於2013年9月7日與雷及雷的妻子對質，及後遭解僱，稱當時感到委屈及想哭。

法官指，辯方盤問時質疑雷的可信性，指出雷無辦法說出向銀行查詢時，處理查詢的銀行職員姓名或聯絡方法。法官認為這並不削弱雷證供的可信性，因事發已久，雷遺忘職員姓名不足為奇，而且雷面對盤問時，甚至曾指出辯方律師的資料錯誤，遂接納雷為可信可靠的證人。

法官續指，被告自辯時提出流水簿一說，惟被告稱有流水簿紀錄明細，在2013年9月7日與雷對質時，被告卻沒有拿出流水簿，而且被告在同年9月18日曾有機會透過電郵聯絡雷妻，惟被告同樣沒有提出流水簿存在，而辯方律師亦沒有在盤問雷時提及。法官指被告的流水簿說法明顯是後期堆砌的設計對白。

法官又指，被告稱資金是雷的還款，因為被告平時會墊支雷的日常支出，例如零食及網購等，惟被告每月薪金為1.3萬及有數萬元積蓄，而根據涉事款項金額，每月平均轉戶金額高達16萬，以被告的每月收入而言，墊支行為明顯屬不可能。法官認為被告的證供不可信，亦不可靠。

法官最終裁定被告共6項盜竊及1項使用虛假文書副本罪名成立。

辯方求情時，指被告沒有案底，過往樂於助人，而本案由被告被捕至處理審訊，相隔約7年，有拖延審訊之嫌。辯方又指被告過去曾患精神病，但因經濟原因而沒有覆診。

法官將判刑押後至12月31日，待控方回應拖延審訊一說，及待辯方進一步補充求情，期間被告須還柙。

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記者：王仁昌