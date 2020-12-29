【十大癌症殺手】男子吞嚥困難以為胃酸倒流　無法飲水確診患食道癌3期擴散至氣管【附食道癌症狀】

▲ 胃酸倒流有可能是食道癌的徵兆

吞嚥困難有機會是患癌徵兆！台灣有肝膽腸胃科醫生分享一宗病例，一名50多歲男子持續吞嚥困難，以為胃酸倒流，胡亂服藥。惟他仍然感到火燒心，求醫後證實患食道癌第3期，甚至已擴散至淋巴及氣管。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地節目《醫師好辣》分享病例，該名50多歲男子求診前3個月，進食時會感到食物「卡在胸口」，多喝些水，等大概半小時後，食物才可吞下去。該男子聽從朋友意見，以為是胃酸倒流，並服用對方的藥物。惟服藥一個月，灼熱感及胃酸倒流情況雖有改善，但食物卡在胸口的感覺仍在，並愈來愈嚴重，甚至有兩星期無法飲水。

【同場加映】 容易增加患大腸癌及胃癌風險的食物

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

錢醫生為他用胃鏡檢查後，發現有一個腫瘤佔據他整個食道管，至少是第三期食道癌。醫生估計，腫瘤很大，若再向前生長，或會壓著氣管，要他留院治療。進一步檢查後，醫生發現縱膈腔的淋巴結已轉移，無法做手術，只能做電療和化療。腫瘤更延伸至氣管，每當進食他就會咳嗽，並咳出食物。

腫瘤科醫生估計，腫瘤有機會「吃穿氣管」，形成一個廔管，一直流到氣管。醫生馬上在患者氣管放支架，以保護其呼吸道，避免造成吸入性肺炎，並導致併發症出現。錢政弘醫生表示，吸煙飲酒為誘發食道癌的高危因素：

飲酒致癌風險為10倍以上，若既吸煙又飲酒，致癌風險則升至20倍，甚至40倍。

胃酸倒流會造成食道黏膜變異，有10%患者發病原因與胃酸倒流有關。

愛喝熱飲、熱湯，例如熱咖啡、熱茶，有時會造成食道黏膜損傷，若經常維持此習慣，患食道癌風險約增加2至5倍。

食道癌高危一族

食道癌為本港第10號癌症殺手。據醫管局的資料，食道是一條管狀器官，由咽喉連接到胃部，長約25至30厘米。食道本身並没有消化食物的作用，而是透過食道不斷蠕動將食物傳送到胃部進行消化。在食道出現惡性腫瘤稱為「食道癌」，食道組織細胞的基因變異，令細胞產生惡性變，可發生於食道的任何部位，

如頸部（上部）、胸部（中部）以及食道與胃部的連接位（下部），而因應細胞的種類分為鱗狀上皮癌、腺癌等。

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與以下因素有關，須特別注意：年屆60歲或以上，男性；嗜酒、吸煙；愛吃醃製、煙燻食物；長喝滾燙飲料、湯品；胃酸倒流。

食道癌徵狀

醫管局指，早期病人的徵狀包括：

難以吞嚥乾硬固體食物、咳嗽、進食時胸腹不適，疼痛

若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），病人會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物

腫瘤出現在食道中部（胸部附近），病人進食時覺胸骨後痛楚或背部不適

腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶

較後期病人的徵狀包括：

吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質、口水也無法吞嚥

食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況

【同場加映】常吃高糖水果可導致脂肪肝 醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣