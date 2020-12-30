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【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破

娛樂 12:37 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》即將舉行。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》的入圍名單已公布，並正接受投票，獎典禮將於明年1月10日舉行頒獎禮，屆時由Do姐鄭裕玲全司儀。

《萬千星輝頒獎典禮2020》的視后競爭一向激烈，今年獲提名角逐視后的藝員包括林淑敏、呂慧儀、滕麗名、陳瀅、姚子羚、朱晨麗、陳煒、李施嬅、湯洛雯、連詩雅、黃翠如、龔嘉欣、李佳芯、馮盈盈、高海寧、張曦雯、黃智雯和蔡思貝。

【萬千星輝2020】大台巧妙令王浩信增封帝機會　盲俠惡鬥《使徒行者3》林峯+馬國明

李施嬅去年失落視后寶座，她今年憑《法證先鋒IV》再獲提名最佳女主角，演技備受認可。（《法證先鋒IV》劇照）

在《萬千星輝頒獎典禮2020》舉行前，TOPick為大家整理過往萬千星輝10個「視后之最」。

【萬千星輝2020】台慶花絮群星蝦碌全面睇　《開心速遞》演員狂集郵性感女星擺靚甫士

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《萬千星輝頒獎典禮》自1997年設立，本來頒獎禮在台慶當晚舉行，後來在2006年正式被分拆為獨立節目，更成為無線年來的重點大活動之一。23年來，「視后」賽況激烈，為觀眾帶來不少樂趣。

同場加映：蔡思貝專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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