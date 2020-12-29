前主播張文采玩泡泡公仔挑戰　老公險將潔面泡飲左

▲ 張文采玩泡泡公仔挑戰。

目前疫情狀況反反覆覆，大家都盡量留家抗疫，前新聞主播張文采在家中效法之前瘋傳一時的「400次手打咖啡泡」，將其升級，演變為「40次手打潔面泡」，製作出各款可愛的動物、卡通公仔，更在聖誕期間上傳至個人社交媒體，邀請大家挑戰，引起非常熱列的參與。

▲ 張文采示範如何用不含起泡劑的潔面乳。

張文采更親自拍片教學，示範如何用不含起泡劑的潔面乳，配合起泡網，不用1分鐘，就已經有大量綿密的奶泡。然後只用了湯匙就砌出可愛的兔仔圖案，網民大叫神奇。

主播敏感爛面

張文采在片中提到自己曾因皮膚敏感導致難以化妝出鏡，深受困擾，於是立即請教皮膚科醫生朋友。朋友告知很有可能是使用的潔面產品刺激性太高，引起敏感、泛紅及粒粒。

▲ 張文采作品1。

醫生朋友指出最簡單的測試就是，平時潔面後皮膚容易有繃緊的感覺，已經好大機會出現因乾紋而引起的乾敏！醫學報告已指出過度清潔力，反而會傷害皮膚第一道天然保護層。

它是由大量自然生成的益生菌群組成，可以阻擋細菌、黴菌等害菌於乾紋的裂縫去入侵皮膚，例如引起濕疹的金黃葡萄球菌，引起暗瘡的痤瘡桿菌，所以無論是潔面、洗手、洗澡都應該避開起泡劑！

▲ 張文采作品2。

皮膚科醫生指出皮膚上含近千種的微生物，有益菌，亦有壞菌。若皮膚的天然微生態屏障受到破壞，壞菌再沒有足夠益菌的抑制，會不斷繁殖增多，入侵皮膚造成感染，其中一個例子是金黃色葡萄球菌。

當侵襲並佔領肌膚表面，使抗菌肽的數量不足，因而誘發濕疹，引致皮膚痕癢、紅腫、刺痛等皮膚問題。

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