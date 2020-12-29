教協將軍澳中心突被政府收回　教協指原訂租約尚餘1年形容事件不尋常

▲ 教協將軍澳中心租約原訂尚有超過1年，突然被政府收回作其他用途。（教協提供）

教協本月接獲業主領展通知，指地政總署要求收回位於將軍澳欣明苑地下的教協將軍澳中心作其他用途，並給予3個月通知期，惟該處租約原訂2022年3月始屆滿。教協認為在租約仍有超過1年的情況下突然收回單位並不尋常，但表示在現時嚴峻的政治氣氛下，將繼續努力做好本份，為教育界服務。

教協表示，作為教育團體，若有實際的需要，絕不介意為教育的發展而交還該單位，但認為是次情況並不尋常，指政府不單未作任何溝通，更在未有考慮對原有使用者的影響下強行收回單位。教協對事件表示遺憾，並感謝服務使用者多年來的支持。

教協將軍澳中心自2012年起投入服務，一直為教師、退休會員及區內人士提供各式各樣的專業培訓、課程及康樂活動，現時的租約原訂於2022年3月屆滿。教協本月收到業主領展的通知，指地政總署突然向領展發信要求收回該單位作其他用途，並給予3個月時間遷出。

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責任編輯：馮琪雅