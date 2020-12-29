【校長專欄】打擊式教育催毀孩子發展潛能　童趣無限的藝術世界激發創造力

▲ 家長應多欣賞小朋友的創作，給予鼓勵。

當孩子興致勃勃地拿着一幅作品與父母分享時，你可有聽過這樣的回應：「嘩！糊里糊塗的；為什麼會歪歪斜斜的？」孩子的作品造型或比例或許看似不合邏輯，他們又喜歡將線條和幾何圖形隨意拼合，如此天馬行空的想法會否令你猜不透呢？

重視孩子的奇思妙想

看似不尋常的作品其實蘊藏著孩子的奇思妙想，作品上的點、線、面構圖，建構了一道溝通的橋樑，當你聆聽孩子娓娓道來作品的意念，就會明白他們表達的情緒和想法。更重要的是，令孩子感受到被欣賞和被認同，從而激勵他們，燃起創作的熱誠。

▲ 孩子喜愛以感官探知大自然與各式各樣生活素材。（學校提供）

孕育藝術創意的環境

孩子天生好奇，喜愛以感官探知大自然與各式各樣生活素材，如鏡子、布料、石頭、沙粒、貝殼、花朵、枝葉、各種美勞工具和顏料等。一個豐富而開放的創作環境，能讓孩子隨興趣自選多元素材；如果表現形式與技巧也不設限制，便能讓孩子從自由創作中展現個人特質；最後將孩子的作品展示出來，也可建立孩子對藝術環境的聯繫感。

豐富藝術表達的經驗

讓孩子以多元化的藝術形式表達意念，以及從遊戲中「玩」出創意，在故事、童詩、繪畫、音樂和戲劇遊戲中，透過文字、色彩、聲音、表情和肢體舞動表達自己，當沉浸在自主創作的氣氛中，孩子更會展露出滿足及快樂的笑容。以下作品，是孩子在完成專題研習<海洋>後的創作：

▲ 讓孩子以多元化的藝術形式表達意念。（學校提供）

童詩創作：《繽紛》 作者：梁烜晴 6歲

彩虹把身上的顏色分給海洋 美麗的色彩 染上了海水 美麗的色彩 染上了鯨魚 大家帶著一身的繽紛 快快樂樂回家去

接觸不同藝術媒體的經驗，能激發孩子的創造力和發展潛能，藉以表達所探索的一事一物。在教師和同學互動下，孩子融合了童詩創作與繪畫，表達自己對陽光透進海洋的認識和感受。透過「詩」情「畫」意和童語，流露出童趣奇想，自然又真實；發揮了感動人心的力量，是豐富想象力的引證。

拓闊孩子的藝術視野

透過參觀藝術館、賞析名畫及分享作品，可開拓孩子的藝術視野和經驗，例如探索馬蒂斯、畢卡索、傑克遜‧彼洛克的大膽創作風格，誘發他們創作的獨特性、觀察力與想像力，同時也讓孩子學習欣賞和尊重原創者及其作品。

孩子的每項創作都蘊含著他們的成長歷程，對父母而言更是寶貴的回憶，多欣賞和珍視孩子的作品，並在生活中滲透不同的藝術元素，有助潤澤孩子成長之路。

同場加映：鼓勵勝過責罵

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