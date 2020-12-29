【新冠肺炎】新增53宗確診個案　50宗屬本地個案包括14宗源頭不明

▲ 本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。食物及衞生局副局長徐德義醫生、環境局副局長謝展寰、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，在記者會交代最新疫情。

食物及衞生局副局長徐德義今日（29日）表示新冠肺炎確診個案處於高位，在12月15至21日共有614宗個案，本地個案有572宗，有33%屬不明源頭。而在12月22日至28日期間，有634宗確診，其中398宗屬本地個案，而不明源頭佔36%。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒