教師校內墮樓身亡死因續訊　時任校長指曾陪伴老師渡過艱難時刻

▲ 時任校長羅婉儀（右）。（陳國峰攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠校內墮樓身亡，死因研訊今（29日）續。校內資訊科技老師今作供指，時任校長羅婉儀工作勤奮、態度進取。羅問及對方雖然工作量多，但是否有成功感。資訊科技老師供稱「校長工作上澎拜嘅情況係毋容置疑」。羅又提及該老師曾經歷艱難時刻，她亦陪伴渡過，老師卻反指事件「與死者嘅死無關」。

庭上今播放事發當天校內的閉路電視片段，當中拍攝到死者林麗棠（48歲）於案發當天早上近7時到達學校，曾到圖書館取椅子及到6樓取遮架，雖然沒有閉路電視拍攝到死者墮樓位置，但有鏡頭拍攝及後有一個白影從高處墮下。

▲ 老師蔡傳康（中）今作供。（陳國峰攝）

資訊科技老師蔡傳康供稱，時任校長羅婉儀與其他同事在處理公事上的關係不佳，並形容她工作勤奮、態度進取，並曾以「請食嘢」等方式嘗試拉近關係，但效果仍不理想。

家屬代表律師向蔡傳康指出，校方曾向教師、學生、家長發放持份者問卷，其中校長得分最低，蔡傳康承認分數「係相對低啲」。被問到如何得知同事不敢反對校長，蔡傳康則指出，平日提意見的老師只有一至兩個。

蔡傳康及後被追問，為何會以進取形容羅，蔡指天水圍區學校間競爭激烈，羅銳意改革學校，想盡快見到成果，故給予同事完成工作的時間短，對話間會「令人感到唔舒服」。

以利害關係人士列席研訊的時任校長羅婉儀問及蔡傳康，在她任內學校的軟件及硬件方面有何轉變，「你都辛苦嘅，你係主打」。蔡回應，羅為學校購入大量軟件及硬件，亦曾向東華三院申請津貼等。

羅續問「校內曾成事嘅team lab都好創新，你會唔會覺得雖然多嘢做，但都有成功感？」蔡傳康則稱，「校長工作上澎拜嘅情況係毋容置疑」。

羅又提及蔡傳康是否曾遭家長投訴，「我陪你渡過艱難時間，陪咗1個月」，更找其他同事協助等。蔡則反指，此事與死者的死並無關係。

▲ 現任副校長蔡淑萍（左）。（陳國峰攝）

現任副校長蔡淑萍則供稱，就澳門交流團一事，校內主任處理報團事宜時，發現沒有向家長發出通告，故要即時補救及解決問題，但她並不知道校長有否直接接觸負責交流團的死者，而事後死者有不開心及曾哭泣，並要求早退。

蔡副校長另指，她不下數次告知羅，死者因患有情緒病而不能承受壓力。但被問到校長是否對死者態度差，蔡承認死者一定會感覺不舒服。

蔡副校長另外被問到，2016至17學年及2017至18學年之間，持份者問卷中校長的得分越來越低，而且是問卷各個範疇中最低，老師是否對羅有不滿。蔡副校長承認，但她認為羅在課程上作出要求屬正常，並指雖然她本人亦覺得不舒服，但只能接受是羅的性格，強調「改佢唔到」，只能向羅反映老師未必能跟上發展步伐。

家屬代表律師問及蔡副校長有否特別為同事發聲，蔡則指她的方法是調適，而非在校長發出指示時，即時提出「好大相反嘅說話」。

死因裁判官周慧珠問到，是否得知東華三院每年均收到校長的投訴。蔡副校長指，她知道有人投訴羅的言語及處事手法，但不知道羅最終如何向東華三院交代，因為羅亦不會向其他人交代。聆訊下午繼續。

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記者：林欣樂