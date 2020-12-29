  • 23°C
香港時間 : 20201229日 (週二) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑

休閒消費 16:02 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

美國一名婦人特意駕車到郊外公園，棄養年老的拉布拉多犬。

寵物是家庭的一分子，應好好照顧。美國一名婦人卻特意駕車到郊外公園，狠心棄養年老的拉布拉多犬。

綜合外媒報導，美國愛護動物團體「I Paw'd It Forward」早前接獲通報，華盛頓州一名婦人駕車到公園，棄養一隻13歲、名為Henry的拉布拉多犬。整個過程遭閉路電視拍下，忠犬待在原地苦等的身影令人心碎。

從影片可見，一名婦人駕着黑色Tesla汽車，駛達郊外公園。她將拉布拉多犬牽下車並解開頸圈，便打算坐上駕駛座離去；但她看到狗狗仍留在原地，於是又下車將牠引導至附近樹林中，過了幾秒，女子獨自從樹叢中跑出來並快步上車。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

拉布拉多犬從樹林走出來之後，發現主人不見了，表現相當無助，孤伶伶地站在原地左顧右盼。牠一直守在路口，期間一輛白色汽車經過，牠立即衝上前看看是不是主人回來；發現對方是陌生人之後，牠又走回原地等待。

幸好隨後有兩名好心人將狗狗帶回家照顧，並通知美國愛護動物團體「I Paw'd It Forward」。團體在網上發文尋飼主，最終順利找到了這名棄養拉布拉多的婦人，政府亦依法對她開罰。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

幾經波折之後，拉布拉多犬Henry現在由一家人收養。近日團體在網上發佈Henry的最新情況，牠在新主人家中適應得不錯，獲得良好的照顧和關愛，得以安享晚年。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【救救動物】狗狗疑被無情主人長放露台兩個月　日曬雨淋抵受寒風孤獨過聖誕
13:34 2020/12/26
【救救動物】狗狗疑被無情主人長放露台兩個月　日曬雨淋抵受寒風孤獨過聖誕
【少年虐貓】19歲男搏出位拍片扔貓入草坪被捕 網民：根本是變態有病
15:01 2020/12/14
【少年虐貓】19歲男搏出位拍片扔貓入草坪被捕 網民：根本是變態有病
【驚險救援】流浪狗困瀝青坑險沒頂 哀號求救幸得暖心路人拯救
12:57 2020/12/13
【驚險救援】流浪狗困瀝青坑險沒頂 哀號求救幸得暖心路人拯救
棄養 拉布拉多 美國 華盛頓州 汽車 Tesla

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁
13:05 2020/12/28
【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁