【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑

▲ 美國一名婦人特意駕車到郊外公園，棄養年老的拉布拉多犬。

寵物是家庭的一分子，應好好照顧。美國一名婦人卻特意駕車到郊外公園，狠心棄養年老的拉布拉多犬。

綜合外媒報導，美國愛護動物團體「I Paw'd It Forward」早前接獲通報，華盛頓州一名婦人駕車到公園，棄養一隻13歲、名為Henry的拉布拉多犬。整個過程遭閉路電視拍下，忠犬待在原地苦等的身影令人心碎。

從影片可見，一名婦人駕着黑色Tesla汽車，駛達郊外公園。她將拉布拉多犬牽下車並解開頸圈，便打算坐上駕駛座離去；但她看到狗狗仍留在原地，於是又下車將牠引導至附近樹林中，過了幾秒，女子獨自從樹叢中跑出來並快步上車。

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拉布拉多犬從樹林走出來之後，發現主人不見了，表現相當無助，孤伶伶地站在原地左顧右盼。牠一直守在路口，期間一輛白色汽車經過，牠立即衝上前看看是不是主人回來；發現對方是陌生人之後，牠又走回原地等待。

幸好隨後有兩名好心人將狗狗帶回家照顧，並通知美國愛護動物團體「I Paw'd It Forward」。團體在網上發文尋飼主，最終順利找到了這名棄養拉布拉多的婦人，政府亦依法對她開罰。

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幾經波折之後，拉布拉多犬Henry現在由一家人收養。近日團體在網上發佈Henry的最新情況，牠在新主人家中適應得不錯，獲得良好的照顧和關愛，得以安享晚年。

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責任編輯：王明芳