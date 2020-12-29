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【新冠肺炎】瀝源邨榮瑞樓再多一個單位出現確診個案 坪石邨藍石樓需強制檢測

社會 17:04 2020/12/29

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張竹君表示，瀝源邨榮瑞樓及坪石邨藍石樓需強制檢測（湯炳強攝）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。食物及衞生局副局長徐德義醫生、環境局副局長謝展寰、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，在記者會交代最新疫情。

張竹君表示，那打素療養院4樓一名非緊密接觸者確診，故或出現隱性傳播，因此43名院友需進行檢疫。

另外，張竹君提到，瀝源邨榮瑞樓再多一個單位出現確診個案，因此將要進行強制檢測；另一間為坪石邨藍石樓有三個單位受影響，因此將包括在強制檢測令內。

此外，張竹君提到彩雲邨豐澤樓有三宗初步確診個案，涉及兩個單位，其中一個單位出現兩宗確診個案。他們均為昨日（２８日）到檢測中心，當時已出現病徵，其中出現兩宗確診個案的該單位人士自12月24日發燒，家人在12月25日亦出現咳嗽，而另一人則在12月28日出現咳嗽。

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記者：曾卓鋒

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