【12港人案】關注組：家屬收官派律師通知　10被告明日十時半宣判

▲ 關注組稱，家屬收到官派律師通知，明早10時半宣判。（12港人關注組截圖）

12名港人涉嫌偷越邊境案，昨日在深圳鹽田法院審理後，法庭稱擇期宣判，被告人家屬昨晚召開記者會質疑法院無了期拖延。至今日下午，「12港人關注組」稱，有家屬今早接到官派律師電話，指其中10人將於明早10時半宣判，但關注組未能向法院核實消息。至於另外2名未成年涉案港人的聽證日期，則尚待通知。

英國外相藍韜文發聲明，形容是「秘密審訊」。中國駐英大使館則指，對英方言論罔顧事實、混淆是非，表示強烈不滿和堅決反對。

藍韜文聲明中表示，英方非常關注英國及其他多國代表嘗試到庭旁聽被拒。又指12港人不能自行聘用律師，令人質疑在中國被起訴的人，是否能得到應有的法律權利，希望中國尊重法治，以符合國際人權法的方式，公開透明地審理案件。

中國駐英國使館發言人今日在回答記者提問時回應藍韜文聲明，指深圳鹽田人民法院公開開庭審理案件，中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆毀和干涉，敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

鄧棨然、喬映瑜等10人昨日在深圳鹽田法院接受審訊，法院通報稱，部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。惟荃灣區議員岑敖暉昨日在記者會上稱，他們所接觸的家屬之中，沒有人知道庭審情況，而法庭亦以旁聽席已滿為由，拒絕家屬委託律師、記者、及各國外交人員旁聽。中新社昨晚報道則指，10人當庭「認罪」，希望法庭從輕處罰。

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責任編輯：林曉君