林鄭月娥︰目前最重要工作嚴控疫情　港府會全力以赴

▲ 特首林鄭月娥稱，香港目前最重要的工作，是嚴控新冠肺炎疫情，港府一定會全力以赴。（資料圖片）

特首林鄭月娥稱，香港目前最重要的工作，是嚴控新冠肺炎疫情，港府一定會全力以赴。她又指，在疫情緩和後，香港會在中央的大力支持下重振經濟，重整社會秩序，以恢復本港的國際聲譽，以及重建市民對政府的信任，讓香港重新出發。

林鄭月娥今在央視財經香港論壇以視像方式致辭，表示香港是一個高度法治化、市場化、國際化的經濟體，享有「一國兩制」的獨特優勢，也是國際金融中心、航空樞紐和專業人才庫。她認為，在國家新發展格局下，香港可進一步強化在國際循環中的「中介人」角色，包括助力人民幣國際化和擔當內地企業的國際融資平台。

她又指，香港企業和專業服務提供者可以聚焦內地市場，把握商機，而香港應繼續發揮「一國兩制」優勢，以粵港澳大灣區發展為切入點，積極成為國內大循環的「參與者」，和國際循環的「促成者」，若香港可發揮好這雙重角色，將為經濟帶來源源不絕的動力。

林鄭月娥稱，她早前在施政報告強調，積極融入國家發展大局，是引領香港經濟發展的重要策略，中央一直支持香港鞏固及提升國際金融中心地位，通過多項金融「互聯互通」的政策措施，既助力內地資本市場對外開放，也擴大了本港的金融業務。

她續指，最近中央同意把香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票納入「互聯互通」的選股範圍，以至加快落實「跨境理財通」，都是雙循環的具體實踐，也是結合創科、便利創新的多贏方案。

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責任編輯︰尹櫻霖