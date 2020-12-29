【品味生活】信和集團升級手機App Sino Club　3,000 張電子禮券歡迎新會員

信和集團旗下會員獎賞計劃 Sino Club 近日推出升級版一站式手機應用程式，全面革新會員體驗。會員可享過百家合作夥伴提供的驚喜禮遇。

集團合作夥伴包括旗下位於香港的商場商戶和酒店，以及富麗敦酒店集團旗下位於新加坡及悉尼的 酒店，為會員提供多項餐飲、購物、酒店、物業和泊車優惠。

為歡迎新會員加入Sino Club，由2020年12月29日起至2021年1月27日，首3,000 名下載 Sino Club 手機應用程式並成功註冊的新會員將獲得迎新禮品一份。 新會員只需輸入代碼「8294942220」，即可獲贈集團合作商戶 Elephant Grounds、 無印良品或誠品書店的 HK$50 電子禮券一張，活動期間 Sino Club 將每十天推出不同商戶的禮券。Sino Club 更為會員送上多重生日驚喜禮遇。會員於集團旗下酒店特選餐廳可享 多項生日優惠，包括買一送一優惠及免費生日蛋糕，每位賓客更可獲贈餐酒一杯； 尊尚會員更可獲贈電子優惠券一張，額外換領精美糕點兩件。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希