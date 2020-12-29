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【新冠肺炎】彩雲邨豐澤樓3宗初步確診個案　政府指同一大廈現2宗個案須強制檢測

社會 16:40 2020/12/29

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彩雲邨豐澤樓3宗初步確診個案，政府收緊大廈強制檢測標準。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。食物及衞生局副局長徐德義醫生、環境局副局長謝展寰、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，在記者會交代最新疫情。

食物及衞生局副局長徐德義今日（29日）表示新冠肺炎確診個案處於高位，在12月15至21日共有614宗個案，本地個案有572宗，有33%屬不明源頭。而在12月22日至28日期間，有634宗確診，其中398宗屬本地個案，而不明源頭佔36%。

他表示過去一周的個案中，有24%沒有徵狀，35%屬不明源頭個案，政府十分關注隱形傳播鏈存在的群組造成的傳播，政府也資助港大進行有關污水檢測病毒的研究，在豐澤樓發現3宗初步確診個案。政府同時收緊強制檢測指引，只要一棟大廈有兩個不認識的單位的患者確診，該棟大廈就需要接受強制檢測。

張竹君指出豐澤樓3宗初步陽性中，涉2個單位。其中一個單位有兩名患者是家人，都有出現徵狀，其中一人在12月24日發燒，另外家人在12月25日咳嗽，不過他們沒有求醫，二人昨日在彩雲檢測中心取樣本接受檢測後確診。另一個單位的個案是在明麗樓做檢測時發現初步陽性。她表示現時收緊了強制檢測的要求，難以提前向公眾公布，因為有需要即時作出宣布。

港大團隊在彩雲邨豐澤樓採集連續4個不同的污水樣本，污水井4次樣本採集和測試，均錄得新冠病毒陽性結果，政府決定為該幢居民進行強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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