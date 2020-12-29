【狂舞派3】顏卓靈+蔡瀚億在頹垣敗瓦釋放熱血　導演黃修平：大家共勉【有片】

▲ 電影《狂舞派3》預計於明年2月11日上映。

《狂舞派3》在今日（12月29日）發布海報，當中齊集片中7大主角為顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文、劉敬雯 （Lydia）、Heyo、劉皓嵐、阿弗。

眾演員在鏟泥車前列陣，擺出型格氣勢，在一個地盤工地中凝望，對應今集以Hip hop文化對抗地產霸權的主題。

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▲ 《狂舞派3》將延續《狂舞派》的精神「去到盡」。

導演黃修平解釋：「海報理念其實自電影2018年開拍前已有，來自Hip hop文化的源頭：1970年代的紐約South Bronx， 社區崩壞，市政府無能腐敗、黑幫當道，年青人原本沒有希望，但卻以最草根、最土炮、最DIY的方法自創了Hip hop文化，為大家帶來快樂、團結、和平與力量， 其後影響力更遍及全球。」

他續指：「有很多記錄那時代的照片，都會見到年青人托著Boombox或擺出Hip hop舞姿或手勢，在頹垣敗瓦的廢墟爛地中自信地留影，《狂舞派3》的海報意念，以至電影的能量均源於此，並希望與今日的大家共勉。」

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▲ 在本屆金馬獎，《狂舞派3》勇奪6項提名，包括最佳動作設計、最佳音效、最佳剪輯、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲及最佳新演員。

電影《狂舞派》2013年上映時極受歡迎，電影對白「為咗夢想，你可以去到幾盡？」更成為街知巷聞的金句。

7年後，《狂舞派3》將延續《狂舞派》的精神「去到盡」，黃修平導演為了跳脫一般續集的框架，讓續集《狂舞派2》展現在電影的平行空間裡，直接開拍《狂舞派3》。

《狂舞派3》於本屆金馬獎勇奪6項提名，包括最佳動作設計、最佳音效、最佳剪輯、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲、最佳新演員（Heyo）。

▲ 《狂舞派3》故事講述龍城工廈區原本是個工業區。

《狂舞派3》故事講述龍城工廈區原本是個工業區，廿年來，開始有不同範籌的創作人因它便宜的租金而進駐。這群人被稱作 KIDA (Kowloon Industrial District Artists)。

近年上映的跳舞電影《狂舞派》及《狂舞派2》，幕前幕後有很多都是 KIDA，包括：嘻哈獨立唱作人Heyo、排舞師奶茶、人氣YouTuber阿良、新晉藝人Hana及她的地下男友舞者Dave。

他們在演藝圈漸露頭角，載浮載沉；他們都以龍城為基地，樂在其中地打拼。可是工廈近年加租急劇，並出現各種頻繁和嚴厲的巡查，背後其實就是地產商作祟，要把龍城轉型成商貿區。

▲ 電影《狂舞派3》海報。

一天，他們收到一項工作邀請，要為龍城區注入街舞、音樂、塗鴉等元素的「優化計劃」- 『狂舞。街』。明眼人都知，這是替地產大鱷塗姿抹粉的工程。

正當大家猶豫應否接納這工作，阿良提出，應藉這次機會，令更多人認識、欣賞及支持KIDA，反客為主，為大家爭取合理待遇。同時，Heyo的師父阿弗正密謀一場反對行動...