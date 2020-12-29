林鄭月娥最新評分錄29.7分　34%受訪者料明年香港發展有改善

特首林鄭月娥最新民望為29.7分，較本月初微跌0.9分，反對率維持69%，支持率則下跌1個百分點至18%，支持率淨值為負51個百分點。

香港民意研究所在本月18至22日，以真實訪問員，隨機抽樣電話訪問1,104名18歲或以上、操粵語的香港居民。

調查又發現，受訪者對特區政府表現滿意率及不滿意率，同樣較上月下跌3個百分點，分別錄得17%及60%，滿意率淨值維持不變，為負43個百分點。

另外，特區政府信任比率微跌1個百分點至29%，不信任比率則上升7個百分點至56%，信任淨值為負27個百分點，比上個月下跌8個百分點。

調查又為2020年作回顧，受訪者對過去一年發展的滿意率僅為9%，不滿意率則高達72%，滿意率淨值為負62個百分點。然而，數字已較2019年改善，滿意率淨值已增加了12個百分點。

展望2021年，有34%的受訪者，預期明年香港整體發展會有所改善，預期會惡化的則有39%，樂觀淨值為負6個百分點，明顯較去年樂觀，有關數字已大幅增加30個百分點。

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記者：陳宛彤