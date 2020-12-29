【百年古蹟】深水埗主教山暫停清拆食水減壓缸工程　文物保育專員致歉

深水埗主教山的食水減壓缸正進行清拆重整工程，引起全城關注，有團體爭取把食水減壓缸列為暫定古蹟，消息稱今晨已錄逾2萬人聯署。文物保育專員蔣志豪和水務署供應及分配（市區）科‪九龍區‬總工程師何禮華今日下午到石硤尾巴域街深水埗食水減壓缸地盤視察。

蔣志豪表示，水務處早於數年前就食水減壓缸向古蹟辦進行諮詢，基於當時資料不足及溝通出現問題，水務處當時僅理解為普通水缸，而古諮會亦將水缸列為不作評級，因此當時判斷為無須跟進。

他續指，現時再審視下發現為有特色的水缸，承認敏感度不足，故已即時作出檢討。他提醒，政府各部門當涉及大型工程及歷史建築物，特別可能涉及文物保育支戰前建築物時需咨詢古蹟辦，亦提醒古蹟辦處理這類咨詢時需提高敏感度。

蔣志豪續指，古蹟辦將進行深入研究，團隊包括人類學家及考古學家等，強調會就食水減壓缸進行評定，同時會邀請歷史建築委員會考慮是否為食水減壓缸評級，預計數月後有結果交給古諮會考慮。

另外，蔣志豪提到目前香港有四個地下配水庫為戰前建築物，各自亦有特色，稱古蹟辦將聯同水務署就此四個地下配水庫進行研究其歷史價值。他亦再次就部門之間溝通上的敏感度不足及掛萬漏一的情況向公眾致歉，亦呼籲公眾不要嘗試進入以免出現危險。

水務署‬總工程師何禮華表示，署方目前已暫停工作，並將會盡快加固建築物及加強保安，以確保安全。

被問到食水減壓缸復修方面，蔣志豪稱要等到古諮會完成評級後才會決定開展。

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記者：吳卓峰、 曾卓鋒