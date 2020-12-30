【親子運動】停課缺運動恐錯過發展黃金期　4招親子運動鍛練協調應變能力

▲ 停課期間，家長可在家中陪子女做運動，從輕鬆玩樂的過程中提升其協調及應變能力。

受疫情影響，停課、復課的安排反覆，幼稚園學童幾乎大半年沒上過實體課堂。長時間留在家中上網課、運動量大減，卻又正值體能發展黃金期，有機構推動體適能學堂計劃，鼓勵家長在家中陪子女做運動，從輕鬆玩樂的過程中提升其能力。

中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森（Sam）指，2至6歲屬可塑性最高的階段，家長應鼓勵子女多郁動，把握建立基礎動作能的關鍵時期。「從練習中，幼童身體整體的素養會得到提升，不只跑跳或平衡等能力，也能提升他們對實踐、參與身體活動的自信心和意慾。」

▲ 中國香港體適能總會行政總監、註冊物理治療師黃永森指，若發現幼童過輕或過重，可轉介至體適能學堂跟進做全面身體動作技能評估，繼而分析學童需做哪方面的練習加強。（湯炳強攝）

把握黃金期 發展3大基礎技能



幼兒的基礎動作能力及動作發展，分3個類別︰移動身體、穩定身體及操作物件的技能。Sam解釋︰

移動代表跑跳、爬行等移動身體重量的能力，穩定即例如平衡力，小朋友如何控制自己的身體重心和協調，操作物件即在活動時使用器具，如拋接物件，用腳操控足球等等。

透過練習、提升程度後，這些技能能反映於生活中。「當小朋友的動作技能好，生活中碰上家居意外，或跌跌撞撞的機率會低些，自主能力也會較高。如隨家人去行山時耐力較好，面對突發情況時的應變能力較佳。」



根據世界衛生組織於幼兒身體活動的指引，每日需累計有180分鐘不同強度的運動量，應盡量避免連續安坐、躺下超過1小時。惟現時受疫情影響，家長普遍依賴幼稚園的實體體能課堂或活動，長期留家使運動量大大減少。

Sam續指：「中國香港體適能總會於3年前做過問卷調查，發現超過一半幼童在上學日的運動量能達180分鐘，但一到周末、不用上課，就只有30%的人達標。從觀察可見，當幼童毋須上課，身體活動量就隨之下降。」

家居體能練習4式

Ming Sir特別設計了4個家居親子體能練習活動，對2至6歲幼童的身體操作技能、肌肉力量、手眼協調等都有幫助。家長可自由安排運動時間，如早、午、晚各1小時，累計180分鐘。家長可按照自己的創作改變玩法、增加難度，具挑戰性的活動可吸引子女繼續玩。

不過運動時需留意周遭環境，別太靠近桌、櫃角或硬物以防受傷，家長與子女一同運動、使用工具時亦應注意力度和節奏。

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練習不受場地工具所限 由家長主導



當長時間留家，家長的角色就變得十分重要，Sam指家長的角色應是同行者，學習如何計劃針對性運動練習、安排時間，協助子女基礙動作發展。由中國香港體適能總會推動的「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃提倡家校合作，提供工作坊教導家長、老師設計和帶領小朋友以趣味、好玩的形式做運動，疫情下也有網上教學。「家長要肯去思考、一起玩，應由他們主導。」



計劃顧問教練鄭鍵明（Ming Sir）指，家長可利用家中已有的物品做練習，如一條毛巾、一包紙巾都能作為體適能練習道具。

一條毛巾綁個繩結，已有少許重量做拋接，訓練小朋友的手眼協調、拋接能力，隨時隨地都可以做。

不少家長覺得體適能練習要靠專業教練，但其實幼童需要的只是多元化的基本體力活動，無需添購太多工具，家長亦可輕鬆一起玩。「添購好多工具放在家中、不懂得用其實沒意思，我們希望家長能掌握方法，與子女體驗、實驗，有時小朋友都會創造好多不同玩法。」Sam補充。

記者：吳霆俊