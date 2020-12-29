【殘酷動物園】大象頭撼地黑熊反覆用爪推牆　園內動物被虐待患精神病

▲ 有泰國動物園虐待動物，令牠們患上精神病，不斷去做反常動物。

近年動物權益備受關注，有泰國動物園虐待動物，令牠們患上精神病，不斷去做反常動物，包無故頭撼地、用爪按壓推牆、來回踱步等，動物一出生就過著淒慘生活。PETA亞洲善待動物組織呼籲關閉有關不人道的北欖鱷魚湖動物園，拯救受害動物。

▲ 黑熊神經質地反複推牆。（影片截圖）

揭露動物園背後的殘忍真相

PETA亞洲善待動物組織日前到泰國的一家鱷魚主題動物園「泰國北欖鱷魚湖動物園」（Samutprakan Crocodile Farm and Zoo）進行暗訪拍攝，該動物園可謂臭名昭著，是世界上對動物最殘忍的地方之一。

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PETA調查員拍攝到動物的慘況，包括一隻因為過於壓抑而用爪反復推墻的黑熊，牆面上的畫都已經被牠磨掉了。這種神經質的、反常的行為常見於被囚禁的動物身上，因被剝奪了一切重要的自然需求而產生的「動物園精神病」。

▲ 猩猩被困在細小的籠中。（影片截圖）

患動物園精神病

此外，該動物園裡的其他動物都被強迫表演毫無意義的把戲來娛樂觀眾。大象在被打的情況下，被迫只用後腳站起來，以2腳支撐龐大的身軀。鱷魚又要張大嘴巴，讓動物園工作人員將頭伸進來。

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園內的動物每天都在遭受非人道的對待，有動物包括猩猩BB一出身就被困在狹窄鐵籠內，而多隻老虎只能在細小的鐵內來回踱步，以及大象腳被綑在短的鐵鍊而舉步為艱失去自由。

呼籲關閉動物園

去年PETA號召了全球超過10萬愛心人士一同發聲，成功說服了訂票網站，旗下公司包括Skyscanner、Trip.com和Tours4fun停止銷售該動物園的門票。泰國的飛象旅行社也因為PETA的調查而停止了和該園的合作。

疫情下遊客減少，無法再為園方帶來盈利的動物境況只有更加堪虞。PETA呼籲藉此時期關閉北欖鱷魚湖動物園，並希望將園內動物轉移至合格的動物庇護所終老。

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責任編輯：顏紫燕