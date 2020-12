【叱咤樂壇】方皓玟挑戰冧莊我最喜愛女歌手　隱世天后衛蘭成黑馬

▲ 叱咤樂壇我最喜愛的女歌手五強。

商台於明年1月1日會展復辦實體頒獎典禮,其中將以樂迷一人一票為依據,投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強,當中女強手五強不分排名次序為AGA、Serrini、方皓玟、林二汶、衛蘭 。

挑戰冧莊方皓玟

去年方皓玟獲樂迷力撐,首奪「叱吒樂壇叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎項,今年原定舉行紅館演唱會,卻因疫情而擱置,今年只推一首新歌《All We Have Is Now》的她,依然是「我最喜愛」的大熱人選。

隱世天后衛蘭

唱家班衛蘭一向低調,但出道多年公認唱得,連容祖兒都曾大讚其唱片,今年衛蘭翻唱側田《命硬》demo作《她整晚在寫信》非常hit,亦是「我最喜愛」大熱之選。

AGA

唱作人AGA同樣計劃今年開紅館騷,亦因疫情而取消,一向勤力寫歌的她,今年的《So Called Love Songs》口碑很好,以播放率計算亦屬熱門歌手。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

林二汶

出道19年的林二汶,實力早被認同,今年二汶任《全民造星III》評判,用心評語被大讚,也成不少網民的喜愛。

Serrini

今年出道的Serrini,其獨樹一格的唱腔及音樂風格,迅即被網民熱捧,是「我最喜愛女歌手」黑馬。