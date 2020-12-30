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【叱咤樂壇】方皓玟挑戰冧莊我最喜愛女歌手　隱世天后衛蘭成黑馬

娛樂 11:25 2020/12/30

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叱咤樂壇我最喜愛的女歌手五強。

商台於明年1月1日會展復辦實體頒獎典禮，其中將以樂迷一人一票為依據，投票選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強，當中女強手五強不分排名次序為AGA、Serrini、方皓玟、林二汶、衛蘭 。

挑戰冧莊方皓玟

去年方皓玟獲樂迷力撐，首奪「叱吒樂壇叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎項，今年原定舉行紅館演唱會，卻因疫情而擱置，今年只推一首新歌《All We Have Is Now》的她，依然是「我最喜愛」的大熱人選。

隱世天后衛蘭

唱家班衛蘭一向低調，但出道多年公認唱得，連容祖兒都曾大讚其唱片，今年衛蘭翻唱側田《命硬》demo作《她整晚在寫信》非常hit，亦是「我最喜愛」大熱之選。

AGA

唱作人AGA同樣計劃今年開紅館騷，亦因疫情而取消，一向勤力寫歌的她，今年的《So Called Love Songs》口碑很好，以播放率計算亦屬熱門歌手。

    點擊圖片放大
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林二汶

出道19年的林二汶，實力早被認同，今年二汶任《全民造星III》評判，用心評語被大讚，也成不少網民的喜愛。

Serrini

今年出道的Serrini，其獨樹一格的唱腔及音樂風格，迅即被網民熱捧，是「我最喜愛女歌手」黑馬。

撰文 : TOPick柴犬出動

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