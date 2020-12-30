【明星扮靚】李佳芯阿媽教落一個習慣保皮膚白嫩　Ali自爆9歲開始護膚

▲ 究竟李佳芯有何保持白嫩美肌秘訣？

李佳芯（Ali）入行10年，由模特兒到演員再成為視后，更是不少人心目中的女神。不過，李佳芯卻謙稱覺得自己跟女神還有很遠距離，皆因自己只是凡人，亦如一般女生一樣有不少皮膚煩惱。

但李佳芯相信好心情就會帶來靚肌膚，因此Ali經常氹自己開心，到底她有何保持快樂的法寶？

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▲ Ali表示護膚最重要一環包括卸粧，在不用開工的日子會選擇素顏示人。（湯炳強攝）

1.穿長袖衫褲保皮膚白皙

平日電視上的Ali皮膚白皙，不要以為只是化粧的高清效果，其實是她自小努力收來的成果。9歲時的Ali已經很著緊自己的皮膚，首次使用護膚品就是塗body lotion，這是由於媽媽的不斷叮囑︰

以前媽媽經常說女孩子手腳如果要白淨，就要常穿長袖衫長褲，所以我很少穿短褲，睡衣也全是長袖，媽媽認為小時候開始保養，長大後皮膚才好。

2.種蘆薈自製DIY面膜

要全面護膚當然不能只靠塗body lotion，Ali也很在意自己臉上的皮膚，原來從前她就曾試過自己DIY製作一些蘆薈面膜。

因為聽說蘆薈具消炎作用，有改善暗粒及保濕功效，而且成分天然，所以Ali便特別在家種了一棵。

但每次當她敷上蘆薈時，卻感到皮膚繃緊痕癢，後來便發現了原因。

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3.深層護膚要靠機器

她說︰「我有頗多皮膚問題，是混合加敏感型，容易泛紅，我皮膚薄，所以不能隨便自己做磨砂去角質等等。這令我明白不是只利用天然的東西就能夠幫助皮膚，也要靠儀器和科學，現在隨著年齡增長，我選擇交給機器和專業人士。」

剛剛當上reenex醫學美容集團代言人的她，也不禁分享自己做療程的經驗，她說最愛到美容院做一個叫「污糟水」（新升級HGF倍效激活細胞增生）的療程，自問是個勤於潔面卸粧的她，卸粧會重覆步驟很多次，並最少用上10張卸粧棉，但每次到美容院做療程，整枝水都會變得很骯髒。

她說︰「證明我毛孔內底層仍有角質自己不能清除，所以就要交給儀器去做。另外因為我經常睡眠不足，眼周會凹陷和顯得很乾，我記得有一次連續通宵了整整10日，樣子很殘，但做了facial之後第二天開工，化粧師竟說我看上去有點不同，摸一摸我皮膚說比之前回復了彈性，所以有些事是要去美容院才能幫到你。」

4.戒吃牛作為修煉

皮膚容易敏感的Ali除了敷蘆薈面膜出事，有一次更禍從口入，因為吃了一個蟹肉烏冬，竟然全面泛紅並起滿粒粒，自此Ali不論「外敷內服」都相當小心，更因此決心戒掉一種食物。

她說︰「10年前我開始戒吃牛，因為紅肉有毒素又不環保，而且我亦在想，吃東西是一種慾望，既然有一樣東西對身體不太好就倒不如嘗試戒掉，除了健康之外亦是一種修煉。」

別看Ali身形纖瘦，其實她是個極度愛吃的人，問她最愛吃甚麼？她數了連串美食，然後說了一句︰「你可能問我不喜歡吃甚麼比較容易！」

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5.工作辛苦要吃雪糕

除了戒牛，Ali在吃方面不算太克制，首先她形容自己的個性並不會因為要保持身形連吃一口也算過量過，萬一吃多了，會以跑步做運動來償還。其次認為過份戒口太壓抑。

她說︰「情緒和人的身體要平衡，可能我是人馬座，很樂天知命，慶幸吃東西就能令自己開心。工作已辛苦，不想再要戒這戒那，適合自己的可多吃點，不適合就要少吃。」

Ali續指：「我不能吃凍食物，因之前子宮做過手術，但現在有時捱夜很辛苦，就不理太多，會去買杯double dark chocolate雪糕，覺得這對自己是個平衡。」

▲ 素顏的Ali一樣漂亮，難怪被封為一代女神。（取自Facebook）

6.行山舒緩身心

此外，Ali另一令自己開心的方法是行山，只要她面對著大自然，就立即感覺得到紓解，亦可暫時令自己不去想一些傷感或不能解決的事情，不過她就提醒各位女生，進行戶外活動一定要做好防曬功夫，對Ali來說，除清潔和保濕，防曬是其中最基本亦重要的護膚步驟。

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記者︰Maria