【減肥大作戰】天后鄭秀文愛食紫薯減肥　拆解3種薯類營養價值：紫心番薯最低脂

▲ 一文睇清3種薯類營養價值。

紫薯是不少港女的至愛，除了顏色搶眼，更含有豐富營養，就連樂壇天后鄭秀文（Sammi）都分享過食紫薯減肥。不過紫薯、紫心番薯、紫色薯仔三者外觀和口感相似，到底它們的營養價值有何不同呢？減肥應該吃哪種？註冊中醫師梁尹倩為大家一一拆解。

註冊中醫師梁尹倩早前於「CheckCheckCin」YouTube頻道教大家分辨紫薯、紫心番薯和紫色薯仔，並拆解三者的功效及營養價值。以中醫角度來說，它們均屬於粗糧，有健脾胃作用。點擊下圖看三者分別：

紫心番薯

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紫薯

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紫色薯仔

▲ 紫色薯仔是馬鈴薯的一種，表皮光滑，呈黑紫色，味道與一般薯仔無分別，也無甜味。（CheckCheckCin影片截圖）

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紫薯卡路里較高 紫心蕃薯最養顏

梁醫師請來註冊營養師Celia Lau拆解三款薯仔的營養價值，發現紫色薯仔熱量最低，較適合減肥時進食。根據營養師的資料，紫薯卡路里最高，達118千卡；紫心蕃薯為86千卡；紫色薯仔為77千卡。

不過，紫心蕃薯護眼和養顏功效最好，因為胡蘿蔔素含量最高，達8509微克；紫薯則只有83微克。

三者的營養價值詳見下表：

▲ 註冊營養師Celia Lau拆解紫薯、紫心番薯、紫色薯仔的營養價值。（CheckCheckCin影片截圖）

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣