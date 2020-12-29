【移居台灣】心痛女兒在港讀書功課壓力大　中產爸爸移民高雄創台灣製泳裝品牌

▲ 中產爸爸Edward，5年前為了兩名女兒學業，決意移民高雄，更在當地創業做生意。

雖然近年台灣移民政策比以往收緊不少，但台灣仍是港人移民熱門落腳地。作為一家四口之主的Edward，5年前為了兩名女兒學業，決意移民高雄，更在當地創業做生意，發展得相當成功，他以過來人身份分享其經營之道。

台灣跟香港距離很近，天氣、語言及飲食跟香港人也相近，是移民外地較易着手的地點。Edward亦把握了當時移民政策較寬鬆之時，2015年帶同一家四口以投資移民方式，於台灣第二大城市高雄落腳。

▲ Edward 經常乘坐高鐵往返台北及高雄，非常方便。（被訪者提供）

女兒學業為主因

Edward主要是為了一對女兒的將來而移民：「當年細女讀幼稚園，大女約6歲就讀小一，很多雙非兒童爭學位，國際學校亦要有人事關係才能考進。幾經辛苦，找到一間全日制直資小學，功課壓力大，不單女兒上學不快樂，作為父母亦覺得辛苦。我認為趁小朋友還小就移民，會較容易適應，遂萌生移民念頭。」

▲ 兩位千金移居台灣後開心得多，更有時間發展個人興趣如學習豎琴。（被訪者提供）

2014年的社會運動，令Edward下定決心移民，他沒有留下任何資產或回港的伏綫，他稱之為「頭也不回地離開」。台灣及美國都在其考慮之列，但他曾在美國留學，很不喜歡作為二等公民的感覺，加上種族歧視問題令他卻步。台灣移民亦較容易，加上他父母仍在香港，回港也較省時。「我跟父母說，就當我由元朗搬到愉景灣吧！台北樓價太高，我希望維持當時生活質素，所以就在台中及高雄二選一。」

本來Edward希望送女兒入讀台中的國際學校，後來發現學制不能銜接本地大學，一定要出國讀書。「如果小朋友失去了兒時玩伴及朋友，將會相當可惜。高雄有些IB課程的國際學校，教導台灣的中文課程，而且屬於happy school，所以最後以女兒學業作為前題，選擇在高雄生活。」

▲ Edward 甚有生意頭腦，創出預約 45 分鐘無限試穿服務，大受女士們歡迎。（被訪者提供）

自創台灣製造品牌

當時他以600萬台幣投資移民方法開設公司，本身從事電子商貿行業，在美國Amazon、eBay等售賣女性水着，他將收入轉進台灣分公司作營運，可以遙距工作，因此移民不會影響他的生計。後來中美貿易戰升溫，令生意面對重重困難，他決定發展出自己的品牌，並以台灣製造為賣點，希望拓展台灣市場。

「在美國網上出售競爭太大，品牌不突出會淪為『雜嘜』，就像Walmart般貨色，一套泳衣只賣百多元港幣，只能作薄利多銷。台灣女性對泳裝較為開放，接受程度高，我挑選一些適合本地市場的款式，並找台灣廠商製作，並冠上自家品牌，售約500港幣，經過網紅及社交媒體宣傳作數碼營銷，5年來獲得不少好評。」

▲ Edward 於 5 年前帶同一家四口移民台灣，並創業成立個人泳裝品牌。（被訪者提供）

這是Edward人生首次開拓零售業務，他做了很多市場調查，水着生意由網上發展至在高雄、台中及台北設有3間實體店，共有7名員工，營業額足以應付中產級數的生活。

他以500萬台幣（約138萬港元）購入高雄過千呎辦公室及陳列室，早年亦斥資約2,000多萬台幣（約551萬港元）購入當地稱為「透天厝」的整棟排屋，家中還有私人升降機，兩位女兒入讀學費共7萬台幣（約1.9萬港元）。支出跟以往在香港居住時差不多，卻換來更優質舒服的生活。

要熟悉台灣市場及口味

眼見不少香港人來台創業也失敗收場，他說：「最大問題是太公式化，很多港人來台灣開茶餐廳，不過台灣人視港式食品為異國料理，他們始終愛喝台式手搖茶，未必會天天喝港式奶茶，加上消費高令他們卻步。除非在夜市開店，否則客路只會是香港人，所以未必一定要做有香港特色的產品，反而要做一個台灣人認識的產品，才能打入當地市場。」

▲ 與女兒及太太離開香港在台灣生活，衣食住行亦要重新適應。（被訪者提供）

他認為在台灣營商不算難，但必需做足功課，才能迎合本地市場，也不能以香港的營運方式去經營。「我來台灣的時候由零開始做起，我一人之力也能創出一個有人認識的品牌，全靠自己慢慢摸索。當初在高雄開設首間樓上舖的時候，我推出以試婚紗般的模式，開闢一個寬敞的試身室，讓客人預約時段上來慢慢試穿，每日營業額最少也有2至3萬台幣，3個月已回本。」

可惜今年受疫情影響，Edward的水着生意大跌7至8成。台灣政府推行一系列紓緩措施，補貼員工薪金，另亦推出振興經濟的消費券，刺激民眾消費意欲，對他公司亦有幫助。5月時，台灣已沒有本土感染個案，政府亦鼓勵本地旅遊，很多台灣人買泳衣到蘭嶼、墾丁等海邊旅遊，需求突然提高，業績甚至比去年還好。Edward還打算在台中逢甲夜市附近，開設第4間分店。

▲ Edward 於 Facebook 開設「移居台灣真實生活」專頁，分享在當地生活貼士。（被訪者提供）

開公司推創業家簽證

因為港人移民台灣成趨勢，今年年初他設立了移民公司，協助港人移民，現時大約已有80組客戶找他幫忙。「我們以創業家簽證作為主打，投資約100萬台幣，不需聘請當地員工，營運5年就可以入籍，不過當中要符合很多條件，因此申請不容易。我們與3間大學及1間私營機構合作，亦會分享自己創業的實際經驗，現時投資及創業移民客戶各佔一半。」

▲ 父母亦於今年移民台灣，現時一家人居於高雄。（被訪者提供）

今年Edward的父母也經依親移民來到台灣定居，他坦言父母要重新適應生活不容易，不過也希望跟他一家團聚，居住滿1年坐「移民監」後，即可獲得台灣身份證，就會在香港台灣兩邊走。到時兩人亦可以幫助Edward妹妹入籍，一家人以台灣人身份生活下去。

記者：張頌婷