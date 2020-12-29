【減肥秘訣】冬天瘦身也不難　營養師建議暖身減肥吃喝法

▲ 營養師周詠苑認為，冬天瘦身也不難，她建議多款暖身低脂吃喝法。

「天文台預告大除夕的氣溫跌至只有7度，冬天的確並不適宜減重，最好還是留在暖暖的被窩去睡。」Judy懶洋洋地伏在桌子上說。

我笑說︰「到夏天時，你又嫌天氣太熱，不想運動時流得一身汗呢！我還以為你想說冬天會吃得多，所以不是減重的時候。」

Judy隨即動起身來，嚷着說︰「對！天寒地凍，最適宜去吃煲仔飯、雞煲、火鍋、鐵板燒……可惜遇上疫情，今年還未有機會相約朋友們大吃大喝。」

很多人在冬天時會放縱吃喝，到夏天來才意識自己長胖了而要減重，結果年復年仍未能成功瘦身；我鼓勵她︰「何不趁這個冬天讓自己成功完成這個目標！」

▲ 想達到暖身作用，建議應多選吃熱食，如日本餐可選吃蜆肉湯烏冬。（iStock圖片）

Judy點點頭說︰「但冬天經常會感覺肚餓，甚麼東西也想放入口！」

我解釋︰「天氣寒冷時，我們都想多吃一點，以提供身體熱能；想達到暖身作用，建議應多選吃熱食，如日本餐可選吃蜆肉湯烏冬，配茶碗蒸蛋及麵豉湯，以代替魚生壽司、冷麵、沙律等；吃辣亦有助暖身，如韓國餐可選辣豆腐泡菜海鮮湯鍋配白飯。」

▲ 韓式石頭鍋飯，落單時提出走麻油，再拌上韓式辣醬，也是熱辣辣且低脂之選。（iStock圖片）

Judy搶着說︰「吃辣不怕致肥嗎？我已很久沒吃過韓國料理。」泡菜並沒使用油醃製，韓式辣醬也不屬於高脂肪醬料；除了辣豆腐泡菜海鮮湯鍋，亦可選韓式石頭鍋飯，落單時提出走麻油，再拌上韓式辣醬，也是熱辣辣且低脂之選。

平日容易手腳冰冷的人，應多進食豐富鐵質食物，以防貧血，亦可保暖。可選番茄牛肉蛋花湯飯、皮蛋芫荽豬膶米、海鮮湯飯、茄汁豆焗薯等。

▲ 減重期間，不妨購買薑味茶包，然後再自行加入代糖或1至2茶匙蜜糖調味。（iStock圖片）

熱飲亦是保暖法寶之一，建議平日多喝熱茶或熱湯，甚至可按喜好及體質選喝薑茶。Judy問︰「台式黑糖薑茶適合嗎？是否含高糖份？」市面上的黑糖薑茶沖劑一般含3至4茶匙糖份，減重期間，不妨購買薑味茶包，然後再自行加入代糖或1至2茶匙蜜糖調味。

▲ 大家也可將約1湯匙純可可粉，加入低脂或脫脂奶，再以適量代糖調味。（iStock圖片）

另外，朱古力奶也是冬天熱飲好選擇，既保暖亦飽肚，可將約1湯匙純可可粉，加入低脂或脫脂奶，再以適量代糖調味。

「好提議！但我家樓下剛新開了一間煲仔飯店，我想明天才開始減……」我沒好氣地說︰「我不是教過你窩蛋牛肉片、花甲海鮮、田雞煲仔飯都是低脂選擇嗎？」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）