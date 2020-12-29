  • 23°C
香港時間 : 20201229日 (週二) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】再多5宗英國輸入個案與新變種病毒脗合　累計涉8人

社會 16:52 2020/12/29

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

目前有8宗英國輸入個案感染新變種病毒。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大、理大和衞生署為英國輸入個案分析病毒基因，發現12月1日至今總共有8位由英國返港
人士，除了早前公布的3位病人，其餘5名於12月4日至20日返港後的輸入個案，涉及新變種病毒。

張竹君又提到，今日一宗輸入個案涉及一名印尼抵港的外傭，她於12月11日搭CX796航班抵港，起初在銅鑼灣酒店檢疫，12月25日去過將軍澳富康花園僱傭公司，其間與2至3名外傭有接觸，其後再轉到青衣永倫800酒店居住，27日再到社區檢測中心檢測後結果呈陽性。

港大團隊在彩雲邨豐澤樓採集連續4個不同的污水樣本，污水井4次樣本採集和測試，均錄得新冠病毒陽性結果，政府決定為該幢居民進行強制檢測。詳情即看：【下一頁】

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 傳染病 張竹君 衞生防護中心 新冠肺炎 英國

最高瀏覽

【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
15:51 2020/12/28
【排球女神】世界最美排球手莎賓娜24歲閃婚　嫁185cm哈薩克電商巨頭
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
16:59 2020/12/28
【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣
【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁
13:05 2020/12/28
【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁