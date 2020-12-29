【新冠肺炎】再多5宗英國輸入個案與新變種病毒脗合　累計涉8人

▲ 目前有8宗英國輸入個案感染新變種病毒。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（29日）新增53宗確診個案，包括3宗屬輸入個案，本地個案佔50宗，當中14宗屬源頭不明，患者年齡介乎6個月至86歲。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大、理大和衞生署為英國輸入個案分析病毒基因，發現12月1日至今總共有8位由英國返港

人士，除了早前公布的3位病人，其餘5名於12月4日至20日返港後的輸入個案，涉及新變種病毒。

張竹君又提到，今日一宗輸入個案涉及一名印尼抵港的外傭，她於12月11日搭CX796航班抵港，起初在銅鑼灣酒店檢疫，12月25日去過將軍澳富康花園僱傭公司，其間與2至3名外傭有接觸，其後再轉到青衣永倫800酒店居住，27日再到社區檢測中心檢測後結果呈陽性。

港大團隊在彩雲邨豐澤樓採集連續4個不同的污水樣本，污水井4次樣本採集和測試，均錄得新冠病毒陽性結果，政府決定為該幢居民進行強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙