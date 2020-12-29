「智方便」數碼個人身分平台明日推出 市民可用26項服務包括電子針卡、稅務、續車牌等

▲ 政府資訊科技總監辦公室宣布推出「智方便」平台（iAM Smart），市民可透過手機流動應用程式登記，並在26項服務中利用數碼身分認證、自動填寫表格等功能。（曾耀輝攝）

現時政府和公營部門雖提供網上服務，但各服務都要分別登記、填表，程序繁複。政府資訊科技總監辦公室宣布推出「智方便」平台（iAM Smart），市民可透過手機流動應用程式登記，並在26項服務中利用數碼身分認證、自動填寫表格等功能。

「智方便」流動應用程式將於明（30日）早9時起供市民下載，所有11歲以上的本港居民都可登記。市民需要一部有生物認證功能，如指紋或人面識別的手機，並準備身分證和電郵地址，就可在程式內掃描身分證及使用者真人測試，就能成功登記。

當局強調，市民登記「智方便」時通過手機或自助登記站拍攝的身份證照片和自拍照，會與入境處的電腦系統核實用戶身份後即時移除，而生物特徵亦只儲存於使用者手機內，並不會儲存在「智方便」系統內。至於登記時提供的其他個人資料亦只供系統作用戶管理之用，用戶資料會加密儲存於政府數據中心設施內，確保數據安全。

市民登記「智方便」後，可以在26項政府及公用事業使用，能夠進行身分認證、自動填寫表格中的個人資料（如地址、電郵）和個人化提示（如帳單到期提示），在郵局櫃位升級為「智方便+」後，就可使用數碼簽署功能處理法定文件。現時能夠使用的服務包括香港郵政投寄易、稅務易、運輸署網上申請續牌，以及中電、煤氣和港燈的網上服務。

創新及科技局局長薛永恒表示，在抗疫常態下，平台亦會支援下月推出的電子針卡，讓市民核實身分，下載接種新冠疫苗和病毒檢測的電子記錄。整個項目耗資6000萬元而預期到2021年年中，超過 110 項政府網上服務採用 「智方便」。

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記者：徐紹軒