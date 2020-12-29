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黎智英獲保釋　湯家驊籲社會勿以政治角度看法律問題

政治 17:57 2020/12/29

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湯家驊指，現時批評法官已成風氣，令法官承受很大壓力。（資料圖片）

涉違反港區國安法和欺詐罪的壹傳媒創辦人黎智英，日前獲准保釋候審，引起各界關注。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，看不到處理案件的法官有違法律原則，認為如果有人假設法官決定的背後，有政治考量，對法官不公平。又呼籲社會不要事事以政治角度看待法律問題。

湯家驊今日在電台節目上指，社會普遍認為，被控違反港區國安法的人不可保釋，是錯誤理解。湯家驊解釋，根據普通法原則的無罪推定論，法庭未有裁決前，被告都是無罪，國際人權公約亦提出，要提供保釋權，而港區國安法第41條中亦提到，無論律政司有無書面同意提出檢控，都不會影響犯罪嫌疑人申請保釋。

他表示，法庭是否准許保釋，有三大考慮，包括被告潛逃、干擾證供或證人及再犯風險。如果法庭認為可減低有關風險，就會批准保釋。

湯家驊續指，現時批評法官已成風氣，令法官承受很大壓力，他又稱，對社會上有法地位的人，未有發聲解釋法律原則，或者維護法官、法治和法律制度，感到非常悲哀，呼籲大律師公會和香港律師會，或有資深法律背景的人士，「都應該出來講幾句公道話。

他稱，理解現時政治對立及政治情緒高漲的情況下，社會對個別被告有強烈看法，但強調，特區的獨立法制是一國兩制下，除了一國外，非常重要的支柱之一，希望社會不要事事以政治角度看法律問題，給法庭一些空間，依法處理問題。

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責任編輯：林曉君

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